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بنزرت: الوالي يؤكد على ضرورة إنفاذ القانون على مخالفي إجراءات وتراتيب الانتصاب المؤقت على الشواطئ

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Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 46 ث
      
دعا والي بنزرت سالم بن يعقوب جميع المصالح الجهوية والمحلية إلى رفع درجات اليقظة والتكثيف من الحملات الرقابية الدورية على الشواطئ، وإنفاذ القانون دون إستثناء على كل من يعمد إلى مخالفة تراتيب وإجراءات الانتصاب المؤقت على الشاطئ وإلى التعدي على حقوق المواطنين والملك العام، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وجدّد الوالي التذكير، خلال زيارة ميدانية أداها، اليوم السبت، إلى عدد من الفضاءات الشاطئية بكل من غار الملح ورفراف وعين مستير، بأن الانتصاب الخدماتي المؤقت بالشاطئ هو إستثناء وبأن الشريط الساحلي ملك عمومي للمواطن والصالح العام، ومشددا على إيلاء ضرورة أهمية قصوى للجانب الصحي والبيئي والتجاري وبقية التدابير المعلنة مركزيا وجهويا ومحليا، بما من  شانه تعزيز سلامة المصطافين والعناية بهم.


ورافق الوالي خلال المعاينة الميدانيّة للفضاءات الشاطئية كلّ من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، والمعتمدين والكتّاب العامين المكلفين بتسيير البلديات المعنية، وممثلو مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وإطارات من الحرس الوطني والحرس البحري، وعمد المناطق الثلاث.
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