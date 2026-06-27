مؤسسات تونسية تتمكن من ربط شراكات أعمال مباشرة مع فاعلين اقتصاديين من غانا

نجحت أربع مؤسسات تونسية مُصدّرة في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا.ووفقًا لبلاغ صادر، اليوم السبت، عن مركز النهوض بالصادرات، فقد قدّم الوفد التونسي عرضًا يعكس المهارات التونسية في مجال الصناعات الغذائية، شمل بالخصوص زيت الزيتون، والتمور ومشتقاتها، والعجائن الغذائية، والكسكسي، والبسكويت، والمشروبات، ومعلبات الأسماك (التونة والسردين)، إلى جانب المعلبات الغذائية.وبالإضافة إلى اللقاءات الثنائية المباشرة بين رجال الأعمال، أدت المؤسسات المشاركة عدة زيارات ميدانية إلى أبرز سلاسل التوزيع العصرية، وأسواق الجملة، وقنوات التوزيع التقليدية في أكرا. ومكّنت هذه الزيارات من التعرف بشكل أفضل على خصوصيات السوق الغانية، وأنماط الاستهلاك، ومتطلبات شبكات التوزيع المحلية.تجدر الإشارة إلى أن هذه البعثة، التي نظمها مركز النهوض بالصادرات، تندرج في إطار مرافقة المؤسسات التونسية لتعزيز حضورها المستديم في الأسواق الإفريقية الواعدة، وفي مقدمتها السوق الغانية، التي يُقدَّر حجم سوق تجارة المواد الغذائية بالتجزئة بها بنحو 33،2 مليار دولار.وتحتلّ غانا حاليًا المرتبة الحادية عشرة ضمن أهم شركاء تونس من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، في حين سجلت الصادرات التونسية نحو هذه السوق نموًا بنسبة 64 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026.ورغم هذا التطور، لا تزال الإمكانات التصديرية لتونس غير المستغلة نحو السوق الغانية تُقدَّر بأكثر من 20 مليون دولار، وتشمل منتجات الصناعات الغذائية، ولا سيما معلبات السردين، والعجائن الغذائية، ومعجون الطماطم المركز ، والمارغرين، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية، مثل الأسلاك والموصلات الكهربائية، وعدادات الكهرباء، والأسمدة الفوسفاتية (السوبر فوسفات)، والإسمنت.