اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس في القيروان يوم 30 جوان 2026

تحتضن مدينة القيروان يوم 30 جوان 226، اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع "تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الادماج المالي في الجهات".ويتضمن اللقاء فضلا عن عرض لأهداف اللقاءات الجهوية، جلستين تهتم الاولى بالحوار حول المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في علاقة بالتنمية الترابية المستدامة من خلال مداخلات لمدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في القيروان وممثل الادارة الجهوية للبيئة والمدير الجهوي للبنك الوطني الفلاحي وممثل عن مجمع شركات "Le Klim Kéfois" ورئيس شبكة مبادرة سيدي بوزيد فضلا عن تقديم قصة نجاح مبادر استفاد من الية التمويل والمرافقة لشبكة مبادرة تونس.وتهتم الجلسة الثانية بتجديد الانشطة المولدة للمداخيل والادماج المالي من خلال جملة من التدخلات التي يؤمنها كل من ممثل عن مشروع تعزيز نفاذ المنتوجات الغذائية والمحلية للأسواق "بامبات" والمنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) ورئيس مكتب التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ ورئيس شبكة مبادرة الكاف الى جانب عرض تجربة مبادرة بشأن النفاذ الى الاسواق واحداث فرص اقتصادية على الصعيد الاقليمي.