كاس العالم 2026:حرمان مشجع الكونغو الشهير من تأشيرة دخول أمريكا لمساندة منتخب بلاده

سيغيب أشهر مشجع لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ميشيل ​كوكا مبولادينجا، عن مواجهة منتخب بلاده الحاسمة ‌في كأس العالم 2026 أمام أوزبكستان فجر الأحد بسبب عدم منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.وبرز اسم مبولادينجا في نهائيات كأس ⁠الأمم الأفريقية بالمغرب مطلع العام الجاري.ولفت الأنظار بشكل فريد في المدرجات بوقوفه دون حراك طوال مباريات الكونغو الديمقراطية ​تحية لأول رئيس وزراء لبلاده، باتريس لومومبا.ويشبه مبولادينجا بشكل لافت الزعيم لومومبا، ويرتدي ⁠بدلات زاهية تحمل ألوان علم بلاده.ولكن بعد مساندة منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته الأخيرة بالمكسيك، لن يتواجد في أتلانتا لحضور المباراة التي لا بديل فيها عن الفوز للفريق الساعي للتأهل إلى دور 32.وقالت كابينجا إيفيت نجاندو سفيرة الكونغو الديمقراطية في واشنطن ، إنها ​تأمل في حصوله على التأشيرة إذا تأهلت الكونغو الديمقراطية إلى مراحل خروج المغلوب لكأس العالم.ونال أسلوبه الفريد في المساندة شهرة عالمية، وعند عودته من المغرب في جانفي الماضي، أهدته حكومة الكونغو سيارة جيب.وكان مبولادينجا حاضرا في المدرجات خلال مباراة الكونغو الديمقراطية الأخيرة أمام كولومبيا في ‌وادي الحجارة، والتي خسرتها بلاده 1-صفر يوم ⁠الثلاثاء الماضي، بعد وصوله المتأخر إلى كأس العالم لتقديم دعمه المميز.وتأخر وصول مبولادينجا إلى كأس العالم بسبب القيود ‌المفروضة على المسافرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية نتيجة لتفشي فيروس إيبولا في البلاد.وأظهرت بيانات حكومية أمس الجمعة أن عدد حالات الإصابة ‌المؤكدة بإيبولا ⁠في الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1203 حالات، من بينها 321 حالة وفاة.