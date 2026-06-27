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الCENTCOM تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران ردا على استهدف سفينة تجارية

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مقاتلة أمريكية تحلق من فوق حاملة طائرات في بحر العرب (القيادة المركزية الأمريكية)
Bookmark article    Publié le Samedi 27 Juin 2026 - 23:17 قراءة: 1 د, 21 ث
      
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الأحد، أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.

وقالت القيادة المركزية في بيان: "بعد الغارات التي شنت أمس ردا على الهجوم الإيراني على ناقلة النفط "إم/في إيفر لافلي" أُتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، لكنها اختارت عدم الالتزام به عندما شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف ناقلة النفط "إم/تي كيكو".


وأفادت بأن الناقلة كانت ترفع علم بنما وتعبر بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام.


وذكرت القيادة المركزية أن قوات "سنتكوم" شنت غارات فجر الأحد كرد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية.

وأشارت إلى أن الطائرات العسكرية الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، وقدرات زرع الألغام.

وشددت على أن حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مستمرة، مؤكدة أن القوات الأمريكية ستبقى متيقظة وقوية وجاهزة.


من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن دوي عدة انفجارات سمع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مدينة سيريك الساحلية المطلة على مضيق هرمز.

وأشار التلفزيون إلى أن عدة مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طاهروي التابعة لمنطقة سيريك.

من جهتها قالت وكالة "فارس" إن أنباء ورجت عن انفجار في قرية ميسين في جزيرة قشم جنوبي إيران.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق عن تدمير مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات الإيرانية ومحطات رادار ساحلية، في ضربة استخدمت فيها ست طائرات أميركية استهدفت أربعة أهداف على طول الساحل الإيراني المتاخم للمضيق وجزيرة قشم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترا متصاعدا، مع استمرار تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة البحرية، وسط جهود أممية لإجلاء السفن والبحارة العالقين في المنطقة.
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