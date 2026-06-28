كأس العالم 2026: إنقلترا تتصدر مجموعتها وكرواتيا تلتحق بها إلى دور الـ32
تأهل منتخبا إنقلترا وكرواتيا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما أنهت إنقلترا منافسات المجموعة الثانية عشرة في الصدارة إثر فوزها على بنما بهدفين دون رد، فيما حسمت كرواتيا المركز الثاني بفوزها على غانا بنتيجة 2-1.
وسجل جود بيلينغهام الهدف الأول للمنتخب الإنقليزي في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يضيف القائد هاري كين الهدف الثاني بعد خمس دقائق، ليصبح الهداف التاريخي لإنقلترا في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.
وبهذا الفوز، تصدرت إنقلترا المجموعة برصيد 7 نقاط، لتضرب موعدا في دور الـ32 مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، حجز المنتخب الكرواتي بطاقة العبور بعد فوزه على نظيره الغاني 2-1 على ملعب فيلادلفيا.
وافتتح بيتار سوتشيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك ديريك لوكاسن التعادل لغانا في الدقيقة 73 إثر ركلة ثابتة.
ولم ينتظر المنتخب الكرواتي كثيرا لاستعادة التقدم، حيث سجل نيكولا فلاسيتش هدف الفوز في الدقيقة 83 برأسية إثر عرضية متقنة من القائد لوكا مودريتش.
ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما أنهى منتخب غانا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليضمن بدوره التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على بنما 1-0 وتعادل مع إنقلترا 0-0.
وسجل جود بيلينغهام الهدف الأول للمنتخب الإنقليزي في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يضيف القائد هاري كين الهدف الثاني بعد خمس دقائق، ليصبح الهداف التاريخي لإنقلترا في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.
وبهذا الفوز، تصدرت إنقلترا المجموعة برصيد 7 نقاط، لتضرب موعدا في دور الـ32 مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.
ملخص مباراة بنما وإنجلترا | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/tX92bzbspW— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026
وفي المباراة الثانية، حجز المنتخب الكرواتي بطاقة العبور بعد فوزه على نظيره الغاني 2-1 على ملعب فيلادلفيا.
وافتتح بيتار سوتشيتش التسجيل لكرواتيا في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدرك ديريك لوكاسن التعادل لغانا في الدقيقة 73 إثر ركلة ثابتة.
ولم ينتظر المنتخب الكرواتي كثيرا لاستعادة التقدم، حيث سجل نيكولا فلاسيتش هدف الفوز في الدقيقة 83 برأسية إثر عرضية متقنة من القائد لوكا مودريتش.
ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما أنهى منتخب غانا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ليضمن بدوره التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على بنما 1-0 وتعادل مع إنقلترا 0-0.
ملخص مباراة كرواتيا وغانا | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/k5t2UghNc2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026
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