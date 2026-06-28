كأس العالم 2026: إنقلترا تتصدر مجموعتها وكرواتيا تلتحق بها إلى دور الـ32

تأهل منتخباإلى دور الـ32 من كأس العالم، بعدما أنهت إنقلترا منافسات المجموعة الثانية عشرة في الصدارة إثر فوزها علىبهدفين دون رد، فيما حسمت كرواتيا المركز الثاني بفوزها علىبنتيجةوسجلالهدف الأول للمنتخب الإنقليزي في منتصف الشوط الثاني، قبل أن يضيف القائدالهدف الثاني بعد خمس دقائق، ليصبح الهداف التاريخي لإنقلترا في نهائيات كأس العالم برصيدوبهذا الفوز، تصدرت إنقلترا المجموعة برصيد، لتضرب موعدا في دور الـ32 مع أحد المنتخبات المتأهلة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.وفي المباراة الثانية، حجز المنتخب الكرواتي بطاقة العبور بعد فوزه على نظيره الغانيعلى ملعب فيلادلفيا.وافتتحالتسجيل لكرواتيا في الدقيقةبتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يدركالتعادل لغانا في الدقيقةإثر ركلة ثابتة.ولم ينتظر المنتخب الكرواتي كثيرا لاستعادة التقدم، حيث سجلهدف الفوز في الدقيقةبرأسية إثر عرضية متقنة من القائدورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلىفي المركز الثاني، بينما أنهى منتخب غانا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد، ليضمن بدوره التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بعدما كان قد فاز في الجولة الأولى على بنماوتعادل مع إنقلترا