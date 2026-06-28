باجة: تسجيل 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والاعلاف منذ انطلاق موسم الحصاد و6 حرائق في غابات الجهة

سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والاعلاف منها 24 حريقا في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة اكوام التبن او الاعلاف الخشنة حسب ما افاد به مصدر من الحماية المدنية صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.وذكر نفس المصدر ان مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي الى خسائر كبيرة لافتا الى ان الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لاخماد 6 حرائق للغابات ومنها حريق جبل المرة بقبلاط وحريق غابة زلدو بتستور وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة.وللإشارة انطلق موسم حصاد الشعير والترتيكال بباجة يوم 3 جوان الجاري في حين انطلق موسم حصاد الحبوب يوم 7 جوان الجاري ب6 معتمديات جنوب ولاية باجة وهي قبلاط ومجاز الباب وتستور وجنوب تبرسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تيبار وانطلق يوم 13 جوان موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق تبرسق وباجة الجنوبية وتيبار.