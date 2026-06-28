وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 16 تقنيا بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية

أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية ومؤرخ في 26 جوان 2026 نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وتهدف المناظرة إلى انتداب 16 تقنيا موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة للوزارة.وتتوزع الخطط المفتوحة على 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي وخطة واحدة في اختصاص الهندسة المدنية بتونس العاصمة و 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بسوسة وكذلك 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بصفاقس و 6 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بمدنين.وبحسب القرار، يفتح باب التسجيل في المناظرة ابتداء من 1 سبتمبر 2026، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية 2026، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت 2026.وأوضح القرار أن ملفات الترشح توجه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى وزارة المالية على العنوان .. ساحة الحكومة بالقصبة، 1020 تونس، مع التنصيص على عبارة "ملف ترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بوزارة المالية".ويندرج فتح هذه المناظرة في إطار تدعيم الموارد البشرية بوزارة المالية وتعزيز الكفاءات الفنية المختصة بما يساهم في دعم مهام الهياكل التابعة للوزارة في مختلف الجهات.