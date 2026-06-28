رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونس بلغ 1181 مليون دينار ومساهمة ب 0.5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي

بلغ رقم معاملات قطاع مراكز النداء في تونسسنة، مقابلسنة، مسجّلا بذلك معدل نمو سنوي في حدودخلال الفترة الممتدة بينووفق دراسة أنجزتهابمنظمة الأعراف في، يضم قطاع مراكز النداء ومراكز الاتصال في تونس نحوتنشط في تقديم خدمات التعهيد وخدمة الحرفاء لفائدة الأسواق الخارجية، ما يجعله من القطاعات المصدرة للخدمات ذات القيمة المضافة.وقدرت الدراسة أن هذا النشاط يساهم بحواليمن الناتج المحلي الإجمالي، وفق المعطيات القطاعية المتوفرة.وقد حقق القطاع رقم معاملات ناهزسنة، مقابلسنة، مسجّلا بذلك معدل نمو سنوي في حدودخلال الفترة الممتدة بينويعكس هذا التطور "قدرة القطاع على المحافظة على نسق نمو إيجابي رغم التحديات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة".وتبرز البيانات التي أفصحت عنها الدراسة درجة عالية من الارتباط بالسوق الفرنسية، إذ يتم إنجاز نحومن رقم معاملات مراكز النداء التونسية مع متعاملين فرنسيين، وهو ما يعكس المكانة التي تحتلها تونس كوجهة مفضلة لخدمات التعهيد الناطقة بالفرنسية، لكنه يبرز، في المقابل، مستوى مرتفعا من التبعية لسوق واحدة وما قد ينجر عن ذلك من مخاطر مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية في فرنسا.ومن حيث طبيعة الخدمات المقدمة، تتوزع مداخيل القطاع بين عدة أنشطة، إذ تمثل خدمات إصدار المكالمات نحومن إجمالي رقم المعاملات، منهامخصصة لأنشطة التسويق الهاتفي واستقطاب الحرفاء، ولأنشطة الاستبيانات والاستخلاص.وتأتي خدمات استقبال المكالمات في المرتبة الأولى بنسبة، بينما تمثل خدمات المعالجة الإدارية والدعم نحومن النشاط.وتشير هذه التركيبة إلى أن "جزءا مهما من نشاط مراكز النداء في تونس لا يزال يعتمد على التسويق الهاتفي المباشر، وهو ما يجعل القطاع معنيا بشكل مباشر بأية تعديلات أو قيود قانونية تستهدف تنظيم عمليات الاتصال التجاري وحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، لا سيما في الأسواق الأوروبية التي تستقطب الجزء الأكبر من صادراته".