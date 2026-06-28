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المنستير: حملات نظافة استعدادا للموسم الصيفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/monastir2018.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 15:40 قراءة: 1 د, 8 ث
      
انتظمت أمس السبت بالطريق الشاطئية بسطح جابر بالمنستير ومحيطها حملة استثنائية للنظافة  .
وشملت الأشغال رفع مختلف الفضلات والمخلّفات، وتنظيف الطريق الشاطئية ومحيطها، وتقليم وتجذيب أشجار النخيل، وتهيئة عدد الفضاءات المحاذية للشاطئ، بما أسهم في تحسين المشهد البيئي، وإضفاء مزيد من الجمالية على المكان، وتوفير محيط نظيف ولائق لفائدة المتساكنين وزوار الجهة.
وتندرج هذه الحملة في إطار التدخلات الاستثنائية والعاجلة بمناسبة موسم الاصطياف، كما تدخل في اطار تفعيل السياسة الوطنية في مجال النظافة والعناية بالبيئة،  بما يعزّز جاذبية ولاية المنستير ويكرّس مكانتها كوجهة سياحية نظيفة ومتميزة.

وكان والي الجهة عيسى موسى، أشرف أيضا أمس السبت على متابعة انطلاق تدخلات عاجلة بكورنيش وشاطئ القراعية بمدينة المنستير، وذلك تنفيذا للقرارات التي تم اتخاذها إثر الزيارة الميدانية التي أداها إلى المكان مساء  الجمعة، والتي أذنت بالتدخل الفوري لمعالجة بعض النقائص المسجلة، ضمانا لجاهزية هذا الفضاء الساحلي مع انطلاق الموسم الصيفي والسياحي .
 وتمثلت الأشغال في تدعيم الشاطئ وتهيئة الأجزاء المتضررة وغير المهيأة من المدارج، بما يضمن سلامة المصطافين، ويُحسّن ظروف استقبال رواد الشاطئ، في انتظار إدراج مشروع متكامل يعالج مختلف الإشكاليات بصفة جذرية ويعيد تهيئة هذا الفضاء الحيوي وفق المعايير المطلوبة.
كما شملت التدخلات تدعيم أجزاء من الشاطئ بكميات من الرمال بعد تراجعها بفعل التقلبات المناخية والعواصف والفيضانات التي شهدتها المنطقة خلال شتاء سنة 2026 وتسببت في انجراف بحري حاد بالشاطئ ، كما نتج عنها تضرر أجزاء من المدارج الرابطة بين الكورنيش والشاطئ، بما استوجب تدخلا عاجلا لتأمينها وإعادة تهيئتها.

 
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