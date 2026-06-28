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وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 16:39 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب ستة (6) أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2026، نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتهدف المناظرة إلى تدعيم سلك تفقد الشغل بإطارات طبية مختصة بما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية بمختلف المؤسسات.


ووفقا للقرار، يفتح باب الترشحات ابتداء من 31 أوت 2026، فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب بـست خطط.


ونص القرار على أن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة تغلق يوم 30 جويلية 2026، على أن يتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والتراتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم للمناظرة.

ويأتي فتح هذه المناظرة في إطار تطبيق أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى جانب النظام الأساسي الخاص بسلك تفقد الشغل والقرار المنظم لكيفية إجراء المناظرات الخارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.

وينتظر أن تساهم هذه الانتدابات في تعزيز الموارد البشرية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية خاصة في مجال تفقد الشغل والصحة والسلامة المهنية بما يدعم مراقبة تطبيق تشريع الشغل وحماية صحة العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
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