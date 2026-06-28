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الاثنين انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 14:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 بمشاركة 50.236 تلميذا، أي ما يعادل 32.43 بالمائة من العدد الجملي للمترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية.

وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026.


يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67 بالمائة، بعد نجاح 55.259 مترشحا من أصل 154.928 اجتازوا الاختبارات الكتابية.


وللإشارة، تصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية، مسجلة أعلى نسبة نجاح وطنية بلغت 79.41 بالمائة، تلتها شعبة الرياضة بنسبة 70.32 بالمائة، ثم شعبة علوم الإعلامية بنسبة نجاح بلغت 44.02 بالمائة.
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