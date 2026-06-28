الاثنين انطلاق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026

تنطلق غدا الاثنينبمشاركةتلميذا، أي ما يعادلمن العدد الجملي للمترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية.وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوميذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنةبلغت، بعد نجاحمترشحا من أصلاجتازوا الاختبارات الكتابية.وللإشارة، تصدرتنتائج الدورة الرئيسية، مسجلة أعلى نسبة نجاح وطنية بلغت، تلتهابنسبة، ثمبنسبة نجاح بلغت