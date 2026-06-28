مؤسسة "إندا تمويل" تحصل على تمويل بنكي مجمع بقيمة 160 مليون دينار لدعم المشاريع الصغرى وترسيخ الإدماج المالي

تحصلت جمعية "اندا تمويل" على قرض بنكي مجمع بقيمة 160 مليون دينار من عدة بنوك خاصة محلية في خطوة لدعم موارد المؤسسة وتعزيز قدرتها على تمويل المشاريع الصغرى وترسيخ الإدماج المالي في تونس.وأوضح بلاغ لاحد البنوك، الذي قاد عملية التمويل، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها يوم 25 جوان 2026، حظيت بمشاركة تحالف بنكي ضم اربعة بنوك تجارية بما يعكس قدرتها على هيكلة عمليات تمويل كبرى وتعبئة أبرز الفاعلين في القطاع البنكي لفائدة مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي.وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل سيمكن "إندا تمويل" من تعزيز مواردها المالية والحد من كلفة التمويل ومواصلة تنفيذ رسالتها في مجال الإدماج المالي والاقتصادي والاجتماعي من خلال تمويل آلاف أصحاب المشاريع الصغرى ودعم المبادرات المدرة للدخل خاصة لفائدة الشباب والنساء وسكان الجهات الأقل حظا.وتجسد هذه العملية، وفق المصدر ذاته، قدرة المؤسسات البنكية على توحيد جهودها لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم الإدماج المالي المستدام ومساندة المبادرات الريادية التي تساهم في دفع التنمية الاقتصادية.وأضاف أن هذه العملية تندرج في إطار دعم مؤسسة رائدة في مجال التمويل الأصغر، أي "إندا تمويل"، التي تتميز بخبرتها وقربها من المستفيدين وبأثرها الميداني معتبرا أن هذه العملية تعكس تطور العلاقة بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر في اتجاه تكاملي يهدف إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية وتحفيز المبادرة الخاصة ودعم إحداث مواطن الشغل وتعزيز تمويل الفئات الأكثر هشاشة.من جانبه، اعتبر المدير العام لـ"إندا تمويل"، محمد الزمندر، أن هذا التمويل المجمع يعكس ثقة الشركاء البنكيين في رؤية المؤسسة ونموذجها وقدرتها على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام مؤكدا أن العملية ستعزز قدرة المؤسسة على تمويل عدد أكبر من المبادرات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق نمو أكثر شمولا وإحداث فرص عمل بمختلف الجهات.