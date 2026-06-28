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مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة مخصصة للقفز المظلي شرق فرنسا

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 14:14 قراءة: 0 د, 58 ث
      
لقي 11 شخصا مصرعهم صباح الأحد إثر تحطم طائرة خفيفة للقفز المظلي في بلدة تومبلين قرب مطار نانسي-إيسي في إقليم ميرت وموزيل شرقي فرنسا، وفقا للسلطات المحلية.



وأفادت المعطيات الأولية أن الطائرة، وهي من طراز "بيلاتوس" ومسجلة في ألمانيا، كانت تقل مجموعة من المدربين والمتدربين المشاركين في نشاط قفز مظلي تجريبي. وقد سقطت الطائرة قرابة الساعة 11:00 صباحا، بعد وقت قصير من إقلاعها، في شارع "سلفادور أليندي" داخل البلدة.

وأكدت الحصيلة الرسمية وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، وهم طيار محترف، وخمسة مدربين في القفز المظلي، إضافة إلى خمسة متدربين.


وعلى صعيد الاستجابة، انتقل محافظ الإقليم، إيف سيغي، إلى موقع الحادث، حيث تم تفعيل مركز العمليات الإقليمي لتنسيق جهود الإنقاذ، وفرض طوق أمني حول المنطقة من قبل فرق الإطفاء والأمن.

ومن المنتظر أن يصل وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إلى موقع الحادث في وقت لاحق اليوم، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة تحقيقا لتحديد أسباب العطل الذي أدى إلى سقوط الطائرة بعد إقلاعها مباشرة.
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