مونديال 2026 - المنتخبات المتأهلة في أعقاب دور المجموعات
في ما يلي المنتخبات المتأهلة إلى الدور السادس عشر لـكأس العالم 2026 لكرة القدم الجارية حاليا بـأمريكا الشمالية في أعقاب دور المجموعات الذي اختتم اليوم الأحد:
* المجموعة الأولى: المكسيك وجنوب إفريقيا.
* المجموعة الثانية: سويسرا، كندا والبوسنة والهرسك.
* المجموعة الثالثة: البرازيل والمغرب.
* المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا والباراغواي.
* المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار والإكوادور.
* المجموعة السادسة: هولندا، اليابان والسويد.
* المجموعة السابعة: بلجيكا ومصر.
* المجموعة الثامنة: إسبانيا والرأس الأخضر.
* المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج والسنغال.
* المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا والجزائر.
* المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
* المجموعة الثانية عشرة: إنقلترا، كرواتيا وغانا.
* المجموعة الأولى: المكسيك وجنوب إفريقيا.
* المجموعة الثانية: سويسرا، كندا والبوسنة والهرسك.
* المجموعة الثالثة: البرازيل والمغرب.
* المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا والباراغواي.
* المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار والإكوادور.
* المجموعة السادسة: هولندا، اليابان والسويد.
* المجموعة السابعة: بلجيكا ومصر.
* المجموعة الثامنة: إسبانيا والرأس الأخضر.
* المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج والسنغال.
* المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا والجزائر.
* المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
* المجموعة الثانية عشرة: إنقلترا، كرواتيا وغانا.
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