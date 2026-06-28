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مونديال 2026 - المنتخبات المتأهلة في أعقاب دور المجموعات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 05:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي المنتخبات المتأهلة إلى الدور السادس عشر لـكأس العالم 2026 لكرة القدم الجارية حاليا بـأمريكا الشمالية في أعقاب دور المجموعات الذي اختتم اليوم الأحد:

* المجموعة الأولى: المكسيك وجنوب إفريقيا.

* المجموعة الثانية: سويسرا، كندا والبوسنة والهرسك.
* المجموعة الثالثة: البرازيل والمغرب.
* المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا والباراغواي.

* المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار والإكوادور.
* المجموعة السادسة: هولندا، اليابان والسويد.
* المجموعة السابعة: بلجيكا ومصر.
* المجموعة الثامنة: إسبانيا والرأس الأخضر.
* المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج والسنغال.
* المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا والجزائر.
* المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
* المجموعة الثانية عشرة: إنقلترا، كرواتيا وغانا.
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