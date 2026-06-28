ترامب: "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقفه الحازم بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، وكتب على منصة "تروث سوشيال" أن "إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا".وجاء هذا التصريح المباشر ردا على ما وصفها بالشائعات والأكاذيب التي تم الترويج لها ضده في كتاب صدر حديثا تحت عنوان "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump".ووصف ترامب المعلومات الواردة في الكتاب بشأن سياسته تجاه طهران بأنها محض أكاذيب واختلاقات. وأعاد التشديد على أن استراتيجيته تضمن عدم وصول النظام الإيراني إلى القدرات النووية العسكرية تحت أي ظرف.يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا ميدانيا وتبادلا للضربات الجوية والاتهامات بخرق مذكرات التفاهم.وكان ترامب قال في وقت سابق اليوم، تعليقا على الغارات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية، إنه ربما إيران لم تتعلم الدرس واتهمها بنتهاك الاتفاق مجددا، مهددا بعودة العمل العسكري.وكتب عببر منصة "تروث سوشيل": "شنت الطائرات الأمريكية للتو ضربات على مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى مواقع الرادارات الساحلية، وذلك بسبب انتهاك إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، مرة أخرى! ومن المحتمل جدا أنهم لن يتعلموا الدرس أبدا! قد يأتي وقت لن نتمكن فيه من الاستمرار في التحلي بضبط النفس، وسنضطر إلى إكمال المهمة عسكريا التي بدأناها بنجاح كبير"، وإذا حدث ذلك، فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة.وتتبادل طهران وواشنطن منذ أيام التهم بانتهاك مذكرة التفاهم التي أفضت إلى وقف الحرب في المنطقة، على وقع تبادل ضربات محددة الأهداف، ما ينذر بعودة التصعيد في أي لحظة.