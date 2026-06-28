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بلدية سوسة: مواصلة التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 07:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في إطار مواصلة التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للأرصفة، تم مساء يوم السبت تنفيذ حملة ميدانية شملت شارع فرنسا، باب الجبلي، الطريق السياحية، شارع النخيل، وكامل منطقة بلدية سوسة ، وذلك تحت إشراف وحدات إقليم الأمن الوطني بالجهة ،وبمشاركة مصلحة التراتيب والتنسيق بالبلدية
وأسفرت الحملة عن ردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحجز الفعلي للمخالفات المسجلة، في إطار تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام ،وضمان سلامة المترجلين ومستعملي الطريق
وتُذكّر بلدية سوسة كافة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بمنع الانتصاب الفوضوي ، كما دعت إلى ضرورة احترام التراخيص المسندة، وعدم تجاوز المساحات المرخص فيها، وكل مخالفة لهذه التراتيب ستُعرّض مرتكبيها للعقوبات الجاري بها العمل

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