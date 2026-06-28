وزارة الطاقة السعودية: مقتل 14 شخصا جراء سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة، وذلك في الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.وأسفر الحادث عن مصرع جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 14 شخصاً، وجميعهم من المواطنين السعوديين.وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات المعنية كافة، للكشف عن أسباب سقوط الطائرة وتحطمها.