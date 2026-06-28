بوعسكر: إلغاء استعمال الحبر الانتخابي لأول مرة في التشريعية الجزئية بالكبارية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه تم لأول مرة الغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، لانتخاب ممثل جديد بمجلس نواب الشعب إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركيوأضاف بوعسكر، في تصريح إعلامي على هامش الزيارة التي أداها صباح اليوم إلى المدرسة الابتدائية ابن سينا 1 بمناسبة انطلاق عملية الاقتراع، أن الهيئة اعتمدت أيضا خلال هذا الاستحقاق على مواردها البشرية لتأثيث مراكز الاقتراع، مبينا أن جميع الأعوان العاملين بمكاتب ومراكز الاقتراع ال17هم من موظفي الهيئة وأعوانهاوأوضح أن هذا التوجه من شأنه أن يمكن الهيئة من مزيد الضغط على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية، وهو ما سيتم ملاحظته ضمن التقارير المالية التي ستعدها الهيئة خلال سنة 2026وأشار إلى أن العملية الانتخابية انطلقت في ظروف عادية ودون تسجيل أي إخلالات أو إشكاليات، مع حضور ملاحظين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام وممثلي المترشحين يناهز عددهم 100 ملاحظ موزعين على مختلف .مكاتب الاقتراعوبخصوص إمكانية المرور إلى دورة ثانية، أوضح رئيس الهيئة أنه في صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات (50 بالمائة زائد واحد)، يتم تنظيم دورة ثانية تجمع المترشحين المتحصلين على المرتبتين الأولى والثانيةوأضاف أن مجلس الهيئة سيلتئم غدا للمصادقة على نتائج هذه الانتخابات والإعلان عن اسم الفائز أو المترشحين المعنيين بالدور الثاني، على أن يتم خلال المداولات تحديد موعد الدورة الثانية، والتي قد تنتظم في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير من تاريخ الإعلان عن النتائجوفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، أفاد بوعسكر بأن الحملات في دوائر انتخابية مثل الكبارية تعتمد أساسا على الاتصال المباشر بالمواطنين داخل المقاهي والأسواق والساحات العامة وتعليق المعلقات الانتخابية، إلى جانب الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة كانت تحت رقابة الهيئةوأضاف أنه لم يتم تسجيل إخلالات كبرى من شأنها التأثير على نتائج التصويت، باستثناء بعض الإخلالات المحدودة المتعلقة بعدم احترام الضوابط الخاصة بتعليق الملصقات والصور خارج الفضاءات المخصصة لذلكيذكر ان مراكز الاقتراع، وعددها 17 مركزا، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا لتتواصل عملية التصويت إلى حدود الساعة السادسة مساء لاختيار نائب من بين خمسة مترشحين يتنافسون على المقعد الشاغروتتكون الدائرة الانتخابية الكبارية من 8 عمادات ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بها حاليا 59 ألفا و580 ناخبا