مرصد شاهد: انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية في ظروف عادية وسلسة

سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال ملاحظته اليوم الأحد، سير عملية الإقتراع والفرز الخاصة بالدور الأول للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، انطلاق عملية الإقتراع في مختلف المراكز في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية وسلسة.ولاحظ المرصد ، وفق بلاغ اعلامي، ضعفا في نسب الإقبال إلى حدود الساعة الحادية عشروغياب العلامات الدالة على مركز الإقتراع بالمدرسة الابتدائية ابن خلدون، المروج 2.وسجل عملية سبر لآراء الناخبين بمركز الإقتراع الوردية 6 ، "في مساس واضح بمبدأ سرية الإقتراع"، وفق المرصد.ورصد الملاحظون قيام ممثلة عن أحد المترشحين بالتواصل مع الناخبين وتوجيههم داخل أحد مكاتب الاقتراع، إلى جانب ملاحظة غياب كلي لملاحظي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الإنتخابي.ونقل المرصد في بلاغه أيضا تسجيل اعتماد الهيئة لمكتب اقتراع وحيد بأكثر من مركز.يذكر أن هذه الانتخابات جاءت بعد صدور الأمر عدد 42 لسنة 2026 المؤرخ في 27 مارس 2026 المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة المذكورة.ويأتي تنظيم هذه الانتخابات على إثر شغور المقعد النيابي بعد وفاة النائب صالح المباركي في 9 مارس الفارط.ويتابع مرصد شاهد هذه الإنتخابات عبر تركيز قاعة عمليات مخصصة لرصد ومتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية بالاعتماد على 18 ملاحظا، جميعهم ملاحظين ثابتين، موزعين بين منسق جهوي و17 ملاحظا ميدانيا منتشرين في جميع مراكز الإقتراع البالغ عددها 17مركزا.ويبلغ عدد المترشحين لهذه الإنتخابات 5 مترشحين (4 رجال و1 إمرأة)ويبلغ عدد المسجلين المعنيين بهذه الانتخابات 60066 ناخبا وناخبة علما وأنه لأول مرة تجرى هذه الانتخابات دون استعمال الحبر الانتخابي وذلك بقرار سابق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.