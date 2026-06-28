الجامعة التونسية لشركات التأمين تنجز تصنيفا للولايات حسب مستوى خطر حرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد

كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة.وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الوقاية والحد من الخسائر التي قد تطال الزراعات الكبرى والثروة الوطنية.وأوضحت الجامعة أن إعداد هذا التصنيف استند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة.ووفق هذا التصنيف، جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع.كما شمل مستوى الخطر المتوسط ولايات زغوان ومنوبة والقيروان بينما ضم مستوى الخطر الضعيف ولايات سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس.أما مستوى الخطر الضعيف جدا فقد شمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي.وأكدت الجامعة أن هذه الخريطة تندرج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية داعية مختلف المتدخلين ولا سيما الفلاحين ومستغلي الأراضي الزراعية إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد تفاديا لاندلاع الحرائق والحد من آثارها على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية.وتشهد تونس سنويا خلال فصل الصيف ارتفاعا في مخاطر حرائق المحاصيل والغابات خاصة مع تزامن موسم الحصاد مع موجات الحرارة مما يستوجب تعزيز اليقظة وتكثيف إجراءات الوقاية والتدخل السريع.رصد