JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:27 Tunis

الجامعة التونسية لشركات التأمين تنجز تصنيفا للولايات حسب مستوى خطر حرائق المحاصيل خلال موسم الحصاد

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/feu2014.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 11:15 قراءة: 1 د, 2 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيف للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، وذلك في إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة.

وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الوقاية والحد من الخسائر التي قد تطال الزراعات الكبرى والثروة الوطنية.


وأوضحت الجامعة أن إعداد هذا التصنيف استند إلى تحليل مجموعة من المؤشرات من بينها كثافة الزراعات الكبرى للحبوب والقرب من المناطق الغابية والظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى تكرار الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة.


ووفق هذا التصنيف، جاءت كل من ولايتي جندوبة وباجة ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا في حين صنفت ولايات الكاف وبنزرت وسليانة ضمن مستوى الخطر المرتفع.

كما شمل مستوى الخطر المتوسط ولايات زغوان ومنوبة والقيروان بينما ضم مستوى الخطر الضعيف ولايات سيدي بوزيد والقصرين وصفاقس.

أما مستوى الخطر الضعيف جدا فقد شمل ولايات قابس ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي.

وأكدت الجامعة أن هذه الخريطة تندرج في إطار دعم جهود التوعية والوقاية داعية مختلف المتدخلين ولا سيما الفلاحين ومستغلي الأراضي الزراعية إلى الالتزام بإجراءات السلامة خلال موسم الحصاد تفاديا لاندلاع الحرائق والحد من آثارها على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية.

وتشهد تونس سنويا خلال فصل الصيف ارتفاعا في مخاطر حرائق المحاصيل والغابات خاصة مع تزامن موسم الحصاد مع موجات الحرارة مما يستوجب تعزيز اليقظة وتكثيف إجراءات الوقاية والتدخل السريع.

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331969

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00Rsa -Can | | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 جوان 2026 | 13 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
4.86 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-25
35°-25
36°-25
35°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/06)     1052,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/06)   29391 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>