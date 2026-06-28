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بطولة الجزائر - اتحاد العاصمة يجدد الثقة في مدربه السنغالي لامين ندياي لموسمين إضافيين

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 11:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن اتحاد العاصمة الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجديد عقد مدربه السنغالي لامين ندياي لموسمين إضافيين.
وكان لامين ندياي قد التحق باتحاد الجزائر في شهر فيفري الماضي وقاده إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى جانب إحراز كأس الجزائر.
ويبلغ المدرب السنغالي من العمر 69 سنة ويعد من أبرز الأسماء التدريبية في القارة الإفريقية حيث سبق له قيادة نادي تي بي مازيمبي الكونغولي إلى التتويج برابطة أبطال إفريقيا سنة 2010 قبل بلوغ نهائي كأس العالم للأندية في العام نفسه.

وسبق لندياي تدريب المنتخب السنغالي خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2008. كما تولى كذلك تدريب أندية حوريا الغيني والهلال السوداني وكوتونو سبور الكاميروني.
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