إيداع عنصر إجرامي خطير السجن في سليانة.. ملاحق في نحو 40 قضية بينها ملفات إرهابية

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسليانة بطاقة إيداع بالسجن في حق عنصر إجرامي مصنف "خطير جدا"، صادر في شأنه حوالي، من بينها مناشير تتعلق بجرائم إرهابية، وذلك بعد إيقافه إثر كمين أمني محكم أثناء محاولته الفرار نحو الجزائر.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه يعد من أخطر العناصر الإجرامية بجهة سليانة، حيث تلاحقه وحدات أمنية وقضائية عديدة، من بينها وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب.وحسب المعطيات ذاتها، فقد نشب خلاف بين المظنون فيه وأصهاره بولاية القصرين، أقدم على إثره على مهاجمة أحدهم بواسطة بندقية صيد، مطلقا النار عليه ومتسببا له في إصابات خطيرة، قبل أن يعود إلى ولاية سليانة ويضرم النار في سيارة صهر آخر.وفي المقابل، أقدم أصهاره، وفق المصادر ذاتها، على إضرام النار في مستودع يملكه المظنون فيه ويستغله في نشاط بيع البنزين المهرب.وبتعهد من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، كثف أعوان منطقة الأمن الوطني بالجهة تحرياتهم بشأن تحركات العنصر الإجرامي، وتمكنوا، إثر عمل استعلامي دقيق، من الحصول على معلومات تفيد بتخطيطه للفرار إلى الجزائر عبر ولاية القصرين.وعلى إثر ذلك، تحولت الوحدات الأمنية إلى مكان تحصنه ونصبت له كمينا محكما أسفر عن إلقاء القبض عليه.وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسليانة، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، مع انطلاق التحقيقات بشأن الجرائم الخطيرة المنسوبة إليه، ومن بينها قضايا ذات صبغة إرهابية، إضافة إلى قضية إطلاق النار على دورية ديوانية أثناء ضبطه في عملية تهريب للبنزين.