وفاة شخص في حريق بسوق "سيدي عبد السلام" بالعاصمة

أسفر حريق اندلع صباح اليوم الأحد بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص (أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق)، وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وذكر مصدر من الحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ الصباح الباكر من اليوم الأحد.وقال مسؤول محلي (فضل عدم الكشف عن هويته)، لموفدتي /وات/ على عين المكان، إن "السوق احترقت بالكامل"، ورجح أن "تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود السادسة صباحا"، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق في حدود الساعة العاشرة صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء.وأضاف المصدر ذاته أنه بمجرد التفطن لنشوب الحريق تم التواصل مع مختلف المصالح المختصة من حماية مدنية ووزارة الداخلية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي مختلف السلط المحلية.ويعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة تونس، ويقع بمنطقة باب سعدون، ويضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضر والغلال، ويشهد إقبالا يوميا من المتسوقين.