مدرب المغرب: مواجهة هولندا تحدٍ شامل.. وواثقون من بلوغ ربع النهائي

أبدى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدمثقته في قدرة "أسود الأطلس" على تقديم مباراة كبيرة أمامفي الدور السادس عشر منوقال وهبي، خلال ندوة صحفية تسبق المباراة المقررة غداً الثلاثاء بمدينة مونتيري المكسيكية، إن المنتخب المغربي قدم أداءً جيداً في الدور الأول، لكن مواجهة هولندا تختلف كثيراً من حيث أسلوب اللعب.وأضاف: "سيتسبب لنا الهولنديون في مشاكل مختلفة، والأمر متروك لنا لإيجاد الحلول".ورغم صعوبة المواجهة، أكد الناخب المغربي أن منتخب بلاده يدخل اللقاء بـ، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.وقال: "سنبذل قصارى جهدنا، واللاعبون ملتزمون وواثقون ويريدون تقديم كل شيء من أجل الجمهور المغربي، وهذا ما سنفعله غداً".ورداً على سؤال بشأن هوية المرشح الأوفر حظاً، شدد وهبي على أن مثل هذه الأمور تُحسم فوق أرضية الميدان، قائلاً: "نحن منتخب يحظى بالاحترام في العالم، لكن يجب تأكيد ذلك على أرض الملعب".كما حذر من خطورة المنتخب الهولندي، واصفاً إياه بأنه، مؤكداً أن الجهاز الفني عمل على رفع النجاعة الهجومية للمنتخب المغربي، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم منح المنافس الفرص التي يجيد استغلالها.وختم مدرب "أسود الأطلس" تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة "لن تقتصر على الجوانبأوأو، بل ستكونبين منتخبين يمتلكان مكانة متميزة في كرة القدم العالمية".