النفط يصعد بعد تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عقب تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، ما سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المؤقت المبرم بين الجانبين لإنهاء الحرب.
وأدى التصعيد العسكري إلى تباطؤ حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، في ظل مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتاً، أو 0.69 بالمائة، لتبلغ 72.49 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.96 دولاراً للبرميل، بزيادة 73 سنتاً أو 1.05 بالمائة.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا في 18 جوان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، مقابل رفع العقوبات، وإنهاء الحصار البحري على إيران، واستعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز خلال 30 يوماً.
غير أن التوتر عاد ليتصاعد خلال الأيام الماضية، بعدما نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت منشآت رادار ومراقبة إيرانية، وردت طهران باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، وسط تبادل للاتهامات بخرق الاتفاق.
واتهمت طهران واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص على ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ هجمات على الأراضي اللبنانية. وحذر مسؤولون إيرانيون من أن استمرار هذه الانتهاكات "يلقي بظلال من الشك على الاتفاق برمته".
وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز الأسبوع الماضي، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، قبل أن تُستأنف المحادثات بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإنقاذ الاتفاق.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار المرشد الإيراني الأعلى، اللواء محسن رضائي، أن "الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعاً وساحقاً"، مشدداً على أن واشنطن انتهكت بالفعل البندين الأول والخامس من الاتفاق.
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده "ستتخذ إجراءات انتقامية قاسية" إذا رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية مفاوضاتها للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة مجدداً إلى مواجهة عسكرية واسعة، في حال تعذرت تسوية الخلافات بشأن تفسير بنود المذكرة، ولا سيما ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز ووقف الحرب في لبنان.
وأدى التصعيد العسكري إلى تباطؤ حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز، في ظل مخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتاً، أو 0.69 بالمائة، لتبلغ 72.49 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:04 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.96 دولاراً للبرميل، بزيادة 73 سنتاً أو 1.05 بالمائة.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا في 18 جوان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، مقابل رفع العقوبات، وإنهاء الحصار البحري على إيران، واستعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز خلال 30 يوماً.
غير أن التوتر عاد ليتصاعد خلال الأيام الماضية، بعدما نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت منشآت رادار ومراقبة إيرانية، وردت طهران باستهداف مواقع أمريكية في المنطقة، وسط تبادل للاتهامات بخرق الاتفاق.
واتهمت طهران واشنطن بانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص على ضمان وقف إطلاق النار في لبنان، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ هجمات على الأراضي اللبنانية. وحذر مسؤولون إيرانيون من أن استمرار هذه الانتهاكات "يلقي بظلال من الشك على الاتفاق برمته".
وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز الأسبوع الماضي، متهمة إسرائيل والولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، قبل أن تُستأنف المحادثات بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإنقاذ الاتفاق.
وفي السياق ذاته، أكد مستشار المرشد الإيراني الأعلى، اللواء محسن رضائي، أن "الرد على انتهاك أي بند من بنود المذكرة سيكون سريعاً وساحقاً"، مشدداً على أن واشنطن انتهكت بالفعل البندين الأول والخامس من الاتفاق.
كما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده "ستتخذ إجراءات انتقامية قاسية" إذا رفضت الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية مفاوضاتها للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة مجدداً إلى مواجهة عسكرية واسعة، في حال تعذرت تسوية الخلافات بشأن تفسير بنود المذكرة، ولا سيما ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز ووقف الحرب في لبنان.
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