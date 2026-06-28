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المندوبية الجهوية للتربية بمدنين تتسلم معدات وكتب مطالعة من المنظمة الدولية للهجرة لترسيخ ثقافة الكتاب ودعم الأنشطة الرقمية

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 23:09 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تسلمت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين من المنظمة الدولية للهجرة معدات رقمية ومجموعة كتب وذلك لتعزيز مكتبات عدد من المدارس الابتدائية ودعما للجهود الوطنية الرامية الى ترسيخ ثقافة الكتاب لدى الناشئة.

وجاءت هذه المبادرة المتمثلة في 800 قصة و7 حواسيب محمولة و7 أجهزة عرض فيديو في إطار انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الدولي وسعيا لتطوير جاذبية المدرسة العمومية عبر توفير بيئة تعليمية تفاعلية تحفز التلميذ على الابداع وتنمي مداركه ومكتسباته والطاقات الابداعية لديه وفق مصدر من المندوبية الجهوية للتربية بمدنين.

وتوزعت هذ المعدات والقصص على سبع مدارس ابتدائية شملت في دفعة أولى ابتدائية شكربان وقصر الزاوية وصانغو وحسي الجربي الغربي بمعتمدية جرجيس وابتدائية الرجاء وطريق قابس بمعتمدية مدنين الشمالية. وسييستكمل توزيعها على بقية مدارس بكل من معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية بما يثري الرصيد المكتبي ويدعم الانشطة الرقمية ويطور نوادي السينما والمطالعة الرقمية ودمج المطالعة الورقية بالوسائط الرقمية الحديثة.
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23:09 - المندوبية الجهوية للتربية بمدنين تتسلم معدات وكتب مطالعة من المنظمة الدولية للهجرة لترسيخ ثقافة الكتاب ودعم الأنشطة الرقمية
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