كأس العالم 2026 - رئيس الكاف موتسيبي يشيد بتأهل تسعة منتخبات إفريقية إلى الدور السادس عشر

أعرب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي اليوم الأحد عن سعادته الكبيرة بتأهل تسعة من أصل عشرة منتخبات إفريقية مشاركة إلى الدور السادس عشر لنهائيات كأس العالم 2026 الجارية في الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية بأمريكا الشمالية.وقال موتسيبي في بيان نشرته الهيئة القارية على موقعها الرسمي "بإسم الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء في الكاف، أتقدم بأحر التهاني إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والاتحادات الكروية للمنتخبات التسعة المتأهلة. لقد جعلوا بلدانهم كما جعلوا 1.6 مليار إفريقي وأفراد الجاليات الإفريقية عبر العالم يشعرون بالفخر. ويؤكد هذا الإنجاز أن كرة القدم الإفريقية أصبحت اليوم قادرة على المنافسة على أعلى المستويات العالمية".واعتبر رئيس الكاف أن هذا النجاح يعود إلى العمل الجاد والاستثمارات الكبيرة التي ساهمت في تطوير كرة القدم لدى الفئات الشابة وتكوين المدربين وتعزيز البطولات الاحترافية إلى جانب تحسين البنية التحتية الرياضية في مختلف الاتحادات الوطنية الـ54 المتواجدة تحت لواء الكاف.وأضاف في ختام تصريحاته "أود كذلك أن أهنئ رؤساء الاتحادات الوطنية التسعة المتأهلة وأعضاء مكاتبهم التنفيذية. كما أتوجه بالشكر إلى الحكومات الإفريقية على تعاونها ودعمها للاتحادات الوطنية في بلدانها. وتتمنى الكاف كل التوفيق للمنتخبات الإفريقية التسعة التي ستواصل مشوارها في كأس العالم 2026 ونحن على يقين بأنها ستواصل تشريف أوطانها وإفريقيا بأكملها''.