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بن عروس : مدينة الزهراء تحتضن فعاليات اختتام المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 21:54 قراءة: 1 د, 46 ث
      
احتضن المنتزه الحضري "زهرور" بمدينة الزهراء من الضاحية الجنوبية للعاصمة، مساء الاحد، فعاليات عرض اختتام المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته التاسعة، والذي تنظمه جمعية "بابا روني لفنون السيرك"، بدعم من وزارتي الشؤون الثقافية والسياحة والصناعات التقليدية.

وتحول فضاء المنتزه الى ساحة للفرجة والإبهار في فنون السرك واللوحات البهلوانية والفرجوية، التي صاحبها مزيج من الايقاعات الموسيقية والعروض التنشيطية، التّي توزعت بين اللوحات الراقصة والحركات البهلوانية والورشات المختلفة في القرى الفنية، التّي تم نصبها بفضاء المنتزه، إلى جانب عروض الدمى العملاقة ولوحات المهرجين، والعروض البهلوانية من تونس ومن عدد من البلدان المشاركة.


وبينت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية حياة العلوي في تصريح لـ "وات"، ان عدة عوامل ساهمت في اختيار الفضاء، الذي احتضن فعاليات اختتام الدورة التاسعة للمهرجان اعتبارا إلى أنّه فضاء جاذب للعائلات ولشريحة الأطفال المستهدفة بهذا الفن ولأنّه متنفس ايكولوجي وبيئي قريب من البحر والجبل وهو ما أضفى مسحة نوعية خاصة على التظاهرة.


وشملت فقرات عرض الاختتام على القرية الفنية، التّي احتضنت ورشات متنوعة في الألعاب البهلوانية لتقريب هذا الفن من الأطفال واستكشاف خصوصياته، والتعرّف عن قرب على المواهب، التي بإمكانها اكتساب قدرات اضافية من خلال الاحتكاك بمؤطريه والتفاعل معهم، الى جانب فقرات تنشيطية للجمهور الحاضر وعروض لركح المواهب لاكتشاف وعروض عديد الفرق المشاركة والناشطة في هذا الفن وفق المصدر ذاته.

وتابعت العلوي ان هذا المهرجان يمثل خصوصية ثقافية متميّزة وهو إعادة احياء لفن من فنون الشارع ساهمت فيه بقدر كبير جمعية باباروني لفنون السيرك، التي حولته إلى تظاهرة دولية كما ساهمت في نشره والتعريف به داخل الجمهورية، ولم تقتصر فيه على العروض البهلوانية بل حولته الى عرض فرجوي متكامل فيه رؤية فنية وتصوّر جمالي.

من جهته أفاد المدير الإداري للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، هيثم القصداوي، إن برنامج المهرجان في دورته التاسعة، الذي انطلق من 11 جوان 2026، وتم التركيز فيه على التكوين والورشات والاقامات الفنية
وبين القصداوي ان شعار الدورة " سيرك الغد يبدأ اليوم" تجسد من خلال توزع العروض على 12 ولاية من ولايات الجمهورية وسيتواصل النشاط خارج برنامج المهرجان في ولاية توزر بداية شهر جويلية 2026.
وتم التركيز وفق المصدر ذاته على الفئة الناشئة في فن السيرك وتعزيز مهاراتها من خلال التفاعل مع الفرق الدولية، التي ساهمت في تأثيث عروض المهرجان من كل من إيطاليا وإسبانيا والأرجنتين.
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