نابل: اختتام الدورة 57 من مهرجان الساف بالهوارية

عاش متساكنو وزوار مدينة الهوارية من ولاية نابل،اليوم الأحد، على وقع اختتام مهرجان الساف أو ما يعرف ب"عرس البيزرة" الذي نجح في تعزيز مكانته كوجهة ثقافية وسياحية رائدة بالجهة باعتبار تنوع برنامجه بجوانبه البيئية والثقافية والعلمية.ورغم غياب السهرات الفنية خلال الدورة الحالية من المهرجان نظرا لعدم وجود فضاءات مهيأة، فقد سعى المنظمون الى الموازنة بين العروض التراثية المتعلقة بالصيد وبين الأنشطة الثقافية والمعارض الموازية،مما جعل المهرجان وجهة ترفيهية متكاملة للعائلات.وتضمنت الدورة 57 للمهرجان،التي انتظمت تحت إشراف الجمعية الجهوية للبيازرة بالهوارية من ولاية نابل وتواصلت على امتداد أربعة أيام تحت شعار "تراث عريق- هوية متجذرة"، عروضا تنشيطية فرجوية في المدينة ومعارض للحرف اليدوية ومنتوجات المرأة الريفية فضلا عن ندوة علمية حول "المحافظة على التنوع البيولوجي بجبل ومنطقة الهوارية".وشهد اليوم الختامي للمهرجان، تواصل جولات القطار السياحي بمدينة الهوارية والمعرض التجاري لتثمين المنتوجات التقليدية والحرفية.وتميز برنامج اليوم الختامي بتنظيم الدور النهائي لمسابقة طائر الساف والبرني بنادي البيازرة بالهوارية وذلك بعد التصفيات التي جرت خلال الأيام السابقة بين بيازرة معتمديات حمام الغزاز وقليبية والهوارية، حسب ما أفاد المكلف بإدارة المهرجان والتنسيق اللوجستي أمين بلكحلة، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء.وأشار بلكحلة إلى ان اليوم الختامي تضمن كذلك تنظيم مسابقة الرماية بالبندقية على الأطباق بمقر نادي البيازرة بالهوارية مشيرا الى انه سيتم مساء اليوم الاحد توزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات التي تم تنظيمها.ويعتبر مهرجان الساف بالهوارية تظاهرة ثقافية بيئية ومناسبة سنوية يحتفى فيها بالطيور الجارحة اذ تحرص الجمعية الجهوية للبيازرة للتعريف بالموروث البيئي والثقافي وتثمينه والعمل على حمايته وضمان استمرار هواية وفن البيزرة عبر الأجيال من خلال برنامج متنوع مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والحركية التنموية للمهرجان.