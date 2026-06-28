سوق الجملة ببئر القصعة: طفرة في التزويد وتراجع ملحوظ في أسعار الخضر والغلال خلال جوان

شهدت السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة خلال شهر جوان طفرة في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال، إلى جانب تصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت الكميات المباعة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بشهر ماي، بالتوازي مع تراجع في الأسعار.وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، أن معدلات أسعار الخضر والغلال شهدت انخفاضاً مع تنامي الحركية التجارية خلال فصل الصيف، الذي يتزامن عادة مع ارتفاع نسق الاستهلاك.وسجل معدل سعر الطماطم 902 مليم للكيلوغرام، بتراجع بنسبة 62.5 بالمائة مقارنة بشهر ماي، والفلفل الحار 1245 مليم/كغ (22 بالمائة)، والفلفل الحلو 1934 مليم/كغ (7.6 بالمائة)، والبطاطا 1372 مليم/كغ، والبصل الجاف 751 مليم/كغ (43.6 بالمائة)، والخيار 1079 مليم/كغ (25.3 بالمائة)، والقرع الأخضر "بوطزينة" 840 مليم/كغ (0.6 بالمائة).كما بلغت أسعار الغلال خلال الشهر ذاته: الفراولة 2584 مليم/كغ (بتراجع 42.4 بالمائة)، والتفاح 2990 مليم/كغ (43.2 بالمائة)، والخوخ 2821 مليم/كغ (0.8 بالمائة)، والخوخ "بوطبقاية" 3012 مليم/كغ (14.9 بالمائة)، والمشمش 2659 مليم/كغ (8.4 بالمائة)، والدلاع 515 مليم/كغ (64.4 بالمائة)، والبطيخ 1027 مليم/كغ (68.4 بالمائة).وفي ما يتعلق بالتزويد، شهدت السوق ارتفاعاً لافتاً في الكميات الوافدة، إذ بلغت كميات الطماطم 3834 طناً بزيادة 78.3 بالمائة، والفلفل الحار 2473 طناً (34.5 بالمائة)، والفلفل الحلو 455 طناً (18.8 بالمائة)، والبطاطا 2146 طناً، والبصل الجاف 2666 طناً، والخيار 1953 طناً (8.1 بالمائة)، والقرع الأخضر 610 أطنان، والفراولة 570 طناً، والتفاح 952 طناً (477 بالمائة)، والخوخ 716 طناً، والخوخ "بوطبقاية" 2553 طناً (233.2 بالمائة)، والمشمش 1710 أطنان، والدلاع 2577 طناً (16.2 بالمائة)، والبطيخ 2285 طناً (140.5 بالمائة).وفي قطاع الأسماك، بلغت الكميات المعروضة 685 طناً، بزيادة قدرها 53.58 بالمائة، منها 248 طناً من الأسماك الزرقاء. وسجلت السردينة 135 طناً بمعدل سعر 4069 مليم/كغ، متراجعاً بنسبة 24.3 بالمائة، فيما بلغت كميات سمك الغزال 35 طناً، بزيادة 94.44 بالمائة، مع معدل سعر في حدود 12044 مليم/كغ، بانخفاض 11.2 بالمائة.كما بلغت كميات سمك الشورو 63 طناً، بمعدل سعر 5127 مليم/كغ، مسجلة زيادة في الكميات بنسبة 1.6 بالمائة مقابل تراجع في الأسعار بنسبة 15.5 بالمائة، في حين ارتفعت كميات سمك "البوقا" بنسبة 33.33 بالمائة لتبلغ 16 طناً، مع انخفاض في سعرها بنسبة 30.1 بالمائة ليستقر عند 3661 مليم/كغ.