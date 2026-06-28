البطولة العربية لكرة السلة للشباب: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البحريني 66-78

-انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للشباب (اقل من 18 سنة) مساء اليوم الاحد امام نظيره البحريني بنتيجة 66-78 في مباراة اليوم الثاني من منافسات النسخة 23 للبطولة العربية لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها قاعة البجاوي بصفاقس من 27 جوان الجاري الى 4 جويلية القادم .وكان المنتخب الوطني التونسي قد استهل مشواره في منافسات البطولة بالفوزعلى نظيره الليبي بنتيجة 61-50 في مباراة اليوم الاول التي دارت مساء امس السبت بقاعة البجاوي بصفاقس.وضمن منافسات اليوم الثاني التي دارت في وقت سابق فاز المنتخب المغربي على نظيره الليبي 78-40 و تفوق المنتخب المصري على نظيره الجزائري 80-47.يذكر ان القاعة المغطاة رائد البجاوي بصفاقس تحتضن منافسات البطولة العربية للشباب و الشابات (اقل من 18 سنة) وذلك من 27 جوان الجاري الى 4 جويلية القادم بمشاركة منتخبات تونس و الجزائر و ليبيا و المغرب و مصر و البحرين.وتدور النسخة 23 للبطولة العربية للشباب (اقل من 18 سنة) لكرة السلة في شكل مجموعة واحدة تتالف من منتخبات تونس و المغرب و البحرين و الجزائر و ليبيا و مصر.السبت 27 جوان 2026تونس-ليبيا 61-50البحرين الجزائر 60-51مصر-المغرب 84-41المغرب-ليبيا 78-40مصر الجزائر 80-47تونس-البحرين 66-78-البحرين 4 2-مصر 4 23-تونس 3 2-المغرب 3 25-الجزائر 2 2-ليبيا 2 2