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البطولة العربية لكرة السلة للشباب: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البحريني 66-78

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 21:22 قراءة: 1 د, 5 ث
      
-انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة للشباب (اقل من 18 سنة) مساء اليوم الاحد امام نظيره البحريني بنتيجة 66-78 في مباراة اليوم الثاني من منافسات النسخة 23 للبطولة العربية لهاته الفئة العمرية التي تحتضنها قاعة البجاوي بصفاقس من 27 جوان الجاري الى 4 جويلية القادم .
وكان المنتخب الوطني التونسي قد استهل مشواره في منافسات البطولة بالفوزعلى نظيره الليبي بنتيجة 61-50 في مباراة اليوم الاول التي دارت مساء امس السبت بقاعة البجاوي بصفاقس.
وضمن منافسات اليوم الثاني التي دارت في وقت سابق فاز المنتخب المغربي على نظيره الليبي 78-40 و تفوق المنتخب المصري على نظيره الجزائري 80-47.

يذكر ان القاعة المغطاة رائد البجاوي بصفاقس تحتضن منافسات البطولة العربية للشباب و الشابات (اقل من 18 سنة) وذلك من 27 جوان الجاري الى 4 جويلية القادم بمشاركة منتخبات تونس و الجزائر و ليبيا و المغرب و مصر و البحرين.
وتدور النسخة 23 للبطولة العربية للشباب (اقل من 18 سنة) لكرة السلة في شكل مجموعة واحدة تتالف من منتخبات تونس و المغرب و البحرين و الجزائر و ليبيا و مصر.


النتائج و الترتيب
السبت 27 جوان 2026
تونس-ليبيا 61-50
البحرين الجزائر 60-51
مصر-المغرب 84-41

الاحد 28 جوان 2026
المغرب-ليبيا 78-40
مصر الجزائر 80-47
تونس-البحرين 66-78

الترتيب ن ل
-البحرين 4 2
-مصر 4 2
3-تونس 3 2
-المغرب 3 2
5-الجزائر 2 2
-ليبيا 2 2
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