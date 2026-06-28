JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:44 Tunis

تصفيات كأس العالم لكرة السلة (قطر 2027): برنامج مباريات المنتخب التونسي في النافذة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a415129741007.50822726_pqilekonfmghj.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 21:10 قراءة: 1 د, 13 ث
      
يستهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشواره في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027، المقررة في العاصمة الأنغولية لواندا، بمواجهة منتخب نيجيريا يوم الخميس 2 جويلية، بداية من الساعة الواحدة ظهراً.

ويلاقي زملاء عمر عبادة منتخب رواندا يوم الجمعة 3 جويلية، انطلاقاً من الساعة السابعة مساء، قبل أن يختتموا منافسات النافذة بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد 5 جويلية، بداية من الساعة الواحدة ظهراً.


وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات النافذة الثانية، التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف منتخب غينيا المتصدر بـ6 نقاط، وأمام نيجيريا (4 نقاط) ورواندا (3 نقاط).


وشد أبناء المدرب عادل التلاتلي الرحال إلى العاصمة الأنغولية لواندا استعداداً لخوض منافسات النافذة الثالثة، بعدما اختتموا تربصاً تحضيرياً في العاصمة القطرية الدوحة، فازوا خلاله في المباراة الودية الأولى على منتخب قطر بنتيجة 96-94، قبل أن يخسروا المواجهة الثانية أمام المنافس ذاته بنتيجة 50-61.

وضمت قائمة المنتخب التونسي المسافرة إلى أنغولا كلا من: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثناني، فارس العشي، فراس الحياني، بشير بن يحي، ومختار غيازة.

وفي المقابل، سيغيب اللاعب أسامة المرناوي عن مباريات هذه النافذة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حاجته إلى فترة راحة إثر الإصابة التي تعرض لها.

برنامج مباريات النافذة الثالثة

الخميس 2 جويلية

* غينيا × رواندا (10:00)
* تونس × نيجيريا (13:00)

الجمعة 3 جويلية

* نيجيريا × غينيا (16:00)
* تونس × رواندا (19:00)

الأحد 5 جويلية

* رواندا × نيجيريا (10:00)
* تونس × غينيا (13:00)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332010

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00Rsa -Can | | beIN Sports

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 جوان 2026 | 13 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
2.59 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-26
35°-25
36°-25
36°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/06)     1052,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/06)   29391 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>