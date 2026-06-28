تصفيات كأس العالم لكرة السلة (قطر 2027): برنامج مباريات المنتخب التونسي في النافذة الثالثة

برنامج مباريات النافذة الثالثة



يستهل المنتخب التونسي لكرة السلة مشواره في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات، المقررة في العاصمة الأنغولية لواندا، بمواجهة منتخب نيجيريا يوم الخميس 2 جويلية، بداية من الساعة الواحدة ظهراً.ويلاقي زملاء عمر عبادة منتخب رواندا يوم الجمعة 3 جويلية، انطلاقاً من الساعة السابعة مساء، قبل أن يختتموا منافسات النافذة بمواجهة منتخب غينيا يوم الأحد 5 جويلية، بداية من الساعة الواحدة ظهراً.وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات النافذة الثانية، التي احتضنتها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف منتخب غينيا المتصدر بـ6 نقاط، وأمام نيجيريا (4 نقاط) ورواندا (3 نقاط).وشد أبناء المدرب عادل التلاتلي الرحال إلى العاصمة الأنغولية لواندا استعداداً لخوض منافسات النافذة الثالثة، بعدما اختتموا تربصاً تحضيرياً في العاصمة القطرية الدوحة، فازوا خلاله في المباراة الودية الأولى على منتخب قطر بنتيجة 96-94، قبل أن يخسروا المواجهة الثانية أمام المنافس ذاته بنتيجة 50-61.وضمت قائمة المنتخب التونسي المسافرة إلى أنغولا كلا من: عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثناني، فارس العشي، فراس الحياني، بشير بن يحي، ومختار غيازة.وفي المقابل، سيغيب اللاعب أسامة المرناوي عن مباريات هذه النافذة بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حاجته إلى فترة راحة إثر الإصابة التي تعرض لها.* غينيا × رواندا (10:00)* تونس × نيجيريا (13:00)* نيجيريا × غينيا (16:00)* تونس × رواندا (19:00)* رواندا × نيجيريا (10:00)* تونس × غينيا (13:00)