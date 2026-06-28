تدشين مركز تاليفي جربة في التراث العالمي لليونسكو في اختتام مشروع تشريك الفاعلين المحليين في الحفاظ المستدام على التراث العالمي بجربة

انتظم مساء السبت بمتحف التراث التقليدي بجربة حفل اختتام المرحلة الأولى من مشروع تشريك الفاعلين المحليين في الحفاظ المستدام على التراث العالمي بجربة.وكان تنفيذ المشروع انطلق منذ سنتين بمقتضى اتفاقية أبرمت لأول مرة بين اليونسكو والخواص من خلال مؤسسة الصادق بسرور لوضع خطة عمل مشتركة من أجل صون التراث المصنف عالميا بالجزيرة.وبهذه المناسبة التي أشرف عليها والي مدنين وبحضور مدير المعهد الوطني للتراث والمدير الاقليمي لليونسكو بالدول العربية ورئيس مؤسسة بسرور، تم تدشين "مركز تاليفي جربة في التراث العالمي لليونسكو "بزاوية سيدي الزيتوني كفضاء نموذجي جاذب او متحف حي يعرف بموقع التراث العالمي لجزيرة جربة وجملة المعالم الموجودة به وكل مكوناته ومختلف المعطيات المتصلة به.ومن المنتظر أن يسمح هذا المركز للزائر الفرصة للاطلاع على كل ما وقع تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو والوقوف على القيمة الاستثنائية العالمية لهذا التراث بما من شانه ان ينمي الوعي ويعمق المعرفة فيما يتعلق بإدراج ممتلكات بجربة في التراث العالمي من ناحية ويثري من ناحية اخرى مكونات متحف التراث التقليدي بجربة، ويجذب أكثر زوار اليه وفق ناصر بوعبيد المنسق المحلي لمشروع الشراكة بين مؤسسة بسرور ومنظمة اليونسكو.وشهد الحفل الختامي اسناد جائزة "مواطن التراث" التي تم اقرارها لتشريك الخواص في المحافظة على التراث وصونه وحسن التصرف فيه وتثمينه، لاعتبار وجود جزء من الممتلك المسجل على قائمة التراث العالمي على ملك الخواص بما يستوجب انخراطه ووعيه وذلك بعد ان تم اسناد جوائز لمؤسسات تربوية ثانوية فازت في مسابقة انتاج اشرطة فيديو حول رؤية الشباب للتراث اللامادي .وتوج هذا الحفل بإمضاء اتفاقية جديدة لانطلاق مرحلة ثانية من مشروع تشريك الفاعلين المحليين في الحفاظ المستدام على التراث العالمي لسنتين قادمتين بمحاور اخرى جديدة منها المحافظة على محاور تضمنتها الاتفاقية في نسختها الأولى على غرار مسابقة مواطن التراث والمسابقة بين التلاميذ حول رؤيتهم للتراث باشكال تعبيرية أخرى. وينتظر أن تتسع لتشمل تلاميذ الاعداديات بعد ان اقتصرت على تلاميذ المعاهد واعداد كراس شروط للتصرف في الممتلك واعادة تهيئة جامع وحي كمركز من مراكز التراث الاباضي وعدة محاور اخرى سيعلن عنها لاحقا وفق مهدب بسرور ممثل مؤسسة بسرور.ومن جهته عبر المدير الاقليمي لليونسكو بالدول المغاربية شرف احميمد عن مواصلة اليونسكو مساندة ودعم البرامج مع كل الفاعلين في جربة للحفاظ على التراث وصونه وتشجيع كل المبادرات في المجال مضيفا العمل ضمن برنامج لحماية الحرف التقليدية المهددة بالاندثار من خلال الانطلاق في تكوين جيل جديد في بعض الحرف للمحافظة عليها وديمومتها.وأشار إلى أن إمضاء هذه الاتفاقية في مرحلة أخرى جديدة هو مواصلة لاحياء هذا التراث الحي بجزيرة جربة لا بوصفه ذكرى من الماضي بل باعتباره بوابة للمستقبل وحفاظا على على فكرة للعيش المشترك وهو ما تجسد في جربة التي لا تكمن ثرواتها في مناظرها الطبيعية او معالمها التاريخية او تقاليدها فحسب، بل في قدرتها على الجمع بين الناس ونقل المعارف والقيم واقامة الحوار بين الثقافات والاجيال.بر