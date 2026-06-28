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"وول ستريت جورنال": تعليق المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل الضربات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 21:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان من المقرر أن تستأنف في سويسرا خلال العطلة الأسبوعية الجارية، قد تم تعليقها.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الأحد، أن تعليق المفاوضات يأتي على خلفية تبادل الضربات بين القوات الأمريكية والإيرانية في المنطقة.


وكانت إيران قد استهدفت سفينتين يومي الخميس والسبت. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادثين انتهاكا للاتفاق، وأمر بتوجيه ضربات إلى أهداف على الأراضي الإيرانية الجمعة والسبت.


وردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، أطلقت إيران صواريخ على المواقع الأمريكية في البحرين والكويت.
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