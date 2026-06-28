كاس العالم 2026: هونغ يستقيل من تدريب كوريا الجنوبية بعد وداع المونديال

استقال هونغ ميونج-بو من تدريب منتخب ​كوريا الجنوبية اليوم الأحد، عقب خروج الفريق من ‌دور المجموعات ببطولة ‌كأس العالم لكرة القدم 2026.وأعلن هونغ قراره في تربص تدريب المنتخب في وادي الحجارة بعدما أسفرت نتائج المباريات الأخيرة في دور المجموعات عن ​خروج كوريا وعدم تأهلها ضمن أفضل ثمانية فرق احتلت ⁠المركز الثالث في المجموعات 12.وقال هونغ "أود أن أعتذر بصدق للمواطنين ⁠الذين أحبوا كرة القدم الكورية ودعموا المنتخب الكوري دائما".وأضاف "اليوم، أرغب في التنحي عن منصبي كمدرب للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم و قبول هذا الدور لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي على الإطلاق."ومع ذلك، ​بمجرد اتخاذي هذا القرار، لم أنظر في أي أسباب أخرى و كنت مؤمنا بأن مهمتي ‌الوحيدة هي الوفاء بالمسؤولية الموكلة إلي حتى النهاية".وتولى هونغ المنصب في جويلية 2024 ⁠كبديل طويل الأمد ليورغن كلينسمان، وقاد ‌البلاد للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي.وكانت الطموحات عالية بشأن قدرة المنتخب الذي يضم سون هيونج-مين ولي كانج-إن وكيم مين-جاي على التأهل إلى أدوار خروج المغلوب من مجموعة تضم ‌المكسيك، الشريكة في الاستضافة، ⁠والتشيك وجنوب أفريقيا.وبدأت كوريا مشوارها بالفوز 2-1 على التشيك، لكن خسارتين أمام المكسيك وجنوب ‌أفريقيا جعلتا مصيرها معلقا بنتائج المجموعات الأخرى، والتي لم تأت لصالحها.وقال هونغ "لقد فشلت في تحقيق ‌النتائج ⁠التي انتظرتها الجماهير و المسؤولية تقع على عاتقي بالكامل".