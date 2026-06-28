كندا تبلغ ثمن نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها

حجز منتخببطاقة التأهل إلىلأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزاً قاتلاً على منتخببنتيجة، مساء يوم الأحد، في افتتاح مبارياتوجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة، عندما أطلق لاعب الوسطتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، مانحاً منتخب بلاده فوزاً ثميناً أشعل فرحة الجماهير الكندية.