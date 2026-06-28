كندا تبلغ ثمن نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها
حجز منتخب كندا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق فوزاً قاتلاً على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0، مساء يوم الأحد، في افتتاح مباريات دور الـ32.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2، عندما أطلق لاعب الوسط ستيفين أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، مانحاً منتخب بلاده فوزاً ثميناً أشعل فرحة الجماهير الكندية.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2، عندما أطلق لاعب الوسط ستيفين أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، مانحاً منتخب بلاده فوزاً ثميناً أشعل فرحة الجماهير الكندية.
🇨🇦 كندا تسجل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2026
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