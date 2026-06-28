JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 20:07 Tunis

كأس العالم 2026: البرازيل تواجه اليابان وألمانيا تلاقي باراغواي في مواجهات اليوم الثاني للدور السادس عشر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a415354b61a39.75843885_pfiqejmhokgnl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 19:29 قراءة: 1 د, 57 ث
      
يخوض المنتخب البرازيلي مواجهة قوية أمام نظيره الياباني غدا الاثنين على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تستمر حتى 19 جويلية المقبل.

وتعدّ هذه المباراة، التي ستنطلق على الساعة 18.00 بتوقيت تونس، من أبرز مواجهات هذا الدور، إذ تجمع بين المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم بخمس مرات، ومنتخب اليابان الذي واصل تأكيد تطوره اللافت وحضوره المتنامي على الساحة العالمية خلال السنوات الأخيرة.


وكان المنتخب البرازيلي قد حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، مستهلا مشواره بتعادل أمام المغرب بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على هايتي وإسكتلندا، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب السادس في تاريخه.


في المقابل، تأهل المنتخب الياباني إلى الدور ذاته، بعدما أنهى منافسات المجموعة السادسة في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، إثر تعادله مع هولندا (2-2) في الجولة الأولى، ثم فوزه على تونس بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بالتعادل مع السويد (1-1)، ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية ويضرب موعدا مع المنتخب البرازيلي.
ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء مرشحا على الورق بفضل خبرته الكبيرة وكوكبة نجومه وقدرته على التعامل مع مباريات الأدوار الإقصائية، بينما يعول المنتخب الياباني على انضباطه التكتيكي وسرعة لاعبيه وروحهم الجماعية، من أجل مواصلة مشواره وتحقيق إحدى أبرز مفاجآت البطولة.

وفي المباراة الثانية ضمن الدور ذاته، يلتقي المنتخب الألماني نظيره الباراغوياني على ملعب بوسطن انطلاقا من الساعة 21.30 في مواجهة تحمل الكثير من الندية والطموح، بعد أن نجح المنتخبان في شقّ طريقهما إلى الأدوار الإقصائية عقب عروض متفاوتة في الدور الأول.
وحجز المنتخب الألماني مقعده في هذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد ستّ نقاط، مؤكدا مجددا مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
واستهل المنتخب الألماني مشواره بفوز عريض على كوراساو بنتيجة 7-1، ثم تغلب على كوت ديفوار 2-1، قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام الإكوادور بالنتيجة ذاتها، غير أن نتائجه كانت كافية لانتزاع صدارة المجموعة الخامسة ومواصلة المشوار نحو استعادة اللقب العالمي الذي توّج به أربع مرات في تاريخه.
أما منتخب باراغواي، فبلغ الدور ذاته بعدما أنهى منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ليكون من بين أفضل المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث.
واستهل المنتخب الباراغوياني مشواره بالخسارة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 1-4، قبل أن يستعيد توازنه بفوز ثمين على تركيا بهدف دون رد، ثم فرض التعادل السلبي على أستراليا في الجولة الأخيرة، ليحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331999

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00Rsa -Can | | beIN Sports

كل الأخبار...

20:07 - مؤتمر دولي في علوم السمعيات يوصي بتكامل الجهود لتحسين التكفل باضطرابات السمع
19:29 - كأس العالم 2026: البرازيل تواجه اليابان وألمانيا تلاقي باراغواي في مواجهات اليوم الثاني للدور السادس عشر
19:07 - منوبة/ ثلاثة توائم وتوأمان اثنان من معهد منوبة (7 تلاميذ) يصنعون الحدث في امتحان الباكالوريا
19:06 - وزارة المالية: حوالي 60 بالمائة فقط من التونسيين يتعاملون مع المؤسسات المالية ومؤشرات الإدماج المالي ما تزال ضعيفة
18:48 - الإعلان عن تأسيس الجمعية التونسية لعلوم السمع خلال المؤتمر الدولي الثالث للسمعيات
18:40 - تصفيات كاس العالم لكرة السلة: المنتخب التونسي يشد الرحال الى انغولا
18:35 - المنستير: عروض وورشات متنوعة في الدورة العاشرة لتظاهرة "خرج المسرح إلي فيك" بالساحلين
18:34 - في تصريح لـ"وات": أنيس بوجلبان يؤكد إشرافه على المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026
18:23 - منوبة: الحرس الوطني يضبط خمسة أشخاص في شبهة النبش عن الآثار بطبربة
18:22 - وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للاولمبياد الدولية للامن السيبرني التي يشارك فيها متسابقون شباب من 20 بلدا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 28 جوان 2026 | 13 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:33
19:44
16:14
12:30
05:03
03:11
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
3.03 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-26
35°-25
36°-25
36°-25
  • Avoirs en devises 25477,1
  • (26/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,36557 DT
  • (26/06)
  • 1 $ = 2,96620 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/06)     1052,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/06)   29391 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>