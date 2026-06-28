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المنستير: عروض وورشات متنوعة في الدورة العاشرة لتظاهرة "خرج المسرح إلي فيك" بالساحلين

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Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 18:35 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تتواصل اليوم الأحد بدار الثقافة الساحلين وبمقر فوج معتمر للكشافة التونسية فعاليات الدورة العاشرة لتظاهرة "خرج المسرح إلي فيك"، وتتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين.

ويتضمن برنامج اليوم الأحد ورشة تكوينية في صناعة الدمى (tête de guignols) يؤمنها الأستاذ المسرحي زياد غناينية، بنادي فوج الكشافة بمعتمر، إضافة إلى دورة تكوينية في الإيقاع اللفظي والجسدي في المسرح يؤمنها المسرحي منير المخينيني بدار الثقافة الساحلين، تليها عروض مسرحية.


وتُقدم في الفترة المسائية مسرحية بعنوان "الذئاب" لجمعية مسرح الطموح بالشبيكة، كما تتواصل أشغال الورشة التكوينية حول "الإيقاع اللفظي والجسدي في المسرح"، يعقبها عرض مسرحي بعنوان "ذئب الشمال" لشركة Théâtre Crépuscule بمقر فوج الكشافة بمعتمر.


أما يوم غد الإثنين 29 جوان، فتنطلق بدار الثقافة الساحلين مسابقة في المونولوج، بالشراكة مع جمعية العطاء المسرحي بالساحلين، تليها عملية الإعلان عن النتائج وتكريم المشاركين.

وكان جمهور التظاهرة قد تابع، يومي الجمعة والسبت، عددا من العروض المسرحية، من بينها "Le Bébé" لشركة حراث للإنتاج، إلى جانب ورشات تكوينية حول "الارتجال في بناء الشخصية حسب متغيرات الوضعية (الارتجال الحي)"، يؤمنها الأستاذ المسرحي محمد دغمان، فضلا عن عرض مسرحي للأطفال بعنوان "كتاب الرحلات العجيبة" لجمعية المسرح العربي بحمام سوسة.
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