تصفيات كاس العالم لكرة السلة: المنتخب التونسي يشد الرحال الى انغولا

يشد المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مساء اليوم الاحد الرحال الى العاصمة الانغولية لواندا استعدادا لخوض منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2027.وكان المنتخب التونسي قد أنهى التربص التحضيري الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، حيث دار في ظروف تنظيمية ممتازة وفرت أفضل المناخات للعمل و النجاح في الاستحقاقات القادمة.وضمت قائمة لاعبي المنتخب التونسي التي سستحول إلى أنغولا العناصر الاتي ذكرهم:عمر عبادة، يوسف الضيف، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بلال الجزيري، واصف المثناني، فارس العشي، فراس الحياني، بشير بن يحي، ومختار غيازة.في المقابل، سيتخلف اللاعب أسامة المرناوي عن مرافقة المنتخب بعد أن أكدت الفحوصات الطبية حاجته إلى فترة راحة إثر الإصابة التي تعرض لها، وهو ما سيحرمه من المشاركة في مباريات هذه النافذة.ويدخل المنتخب الوطني هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة وتركيز كبير وعزيمة قوية لتحقيق نتائج إيجابية من شانها تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.