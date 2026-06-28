أكد المدرب أنيس بوجلبان مواصلة إشرافه على حظوظ المنتخب التونسي لمواليد 2005 و2006 و2007 خلال الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة تارانتو الايطالية من 21 اوت الى 3 سبتمبر 2026.وأفاد بوجلبان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد بأنه اختار عدم الانضمام إلى النادي الأهلي المصري في خطة مكلف بالتطوير والاستكشاف مبرزا أن اهتمامه الحالي منصب على الإشراف على المنتخبين المشاركين في دورة الألعاب المتوسطية وفي تصفيات دورة الألعاب الأولمبية لوس انجلس 2028.وأضاف أنه لم يتسن له إلى حد الآن ضبط برنامج استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب المتوسطية نظرا لتزامن الفترة المقبلة مع موعد استئناف اللاعبين لتحضيراتهم مع أنديتهم. وأشار إلى أن إقامة منافسات الألعاب بالتزامن مع انطلاق الموسم الكروي الجديد دون إدراجها ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم ستشكل عائقا أمام سير التحضيرات لا سيما في ما يتعلق بتجميع اللاعبين وبرمجة المباريات الودية.وكان بوجلبان قد التحق بتدريب المنتخب التونسي دون 23 سنة منذ غرة جانفي 2026 خلفا لعبد الحي بن سلطان. وتضم تركيبة الجهاز الفني أيضا حسام الحاج علي كمدرب مساعد وعبد الغفار فرج الله كمدرب حراس وأنس قازوز وياسين بوعصيدة في خطة الاعداد البدني وأشرف السياري مكلفا بالمعاينة.وكانت عملية القرعة الخاصة بتركيبة المجموعات لدورة الألعاب المتوسطية وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى الى جانب المغرب وتركيا ومقدونيا الشمالية.أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات ايطاليا البلد المنظم والجزائر وكوسوفو وألبانيا.وستقام مسابقة كرة القدم من 24 اوت الى 1 سبتمبر على ملعب جوفاني باولو الثاني في فرانكافيلا فونتانا.وسبق للمنتخب التونسي ان توج بذهبية مسابقة كرة القدم في الالعاب المتوسطية في مناسبة واحدة خلال دورة تونس 2001 في حين أحرز الميدالية الفضية مرة واحدة ايضا بنسخة ازمير 1974.وفي المقابل، تحصل على الميدالية البرونزية بدورتي 1975 في الجزائر العاصمة و2013 في مرسين بتركيا.