منوبة: الحرس الوطني يضبط خمسة أشخاص في شبهة النبش عن الآثار بطبربة

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بطبربة، بالتنسيق مع أعوان مركز الحرس الوطني بالجهة، في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، من ضبط خمسة أشخاص بصدد النبش عن الآثار بأحد المناطق الريفية بمعتمدية طبربة، وحجز معدات تستعمل في الحفر، إلى جانب مخططات ومبلغ مالي، وفق ما أفاد به مصدر أمني، اليوم الأحد، مراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية بمنوبة أذنت لفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بطبربة بفتح بحث في شبهة تكوين وفاق قصد النبش عن الآثار والكنوز، ومواصلة الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية.وبيّنت الأبحاث الأولية أن الوحدات الأمنية تفطنت إلى العملية وألقت القبض على المشتبه بهم على عين المكان، وهم أصيلو ولاية مجاورة، من بينهم شخص محل تتبع في قضية ذات صبغة إرهابية، كما تم حجز السيارة التي كانوا يستغلونها، إلى جانب معدات الحفر والنبش والمخططات التي كانت بحوزتهم.ولا تزال الأبحاث متواصلة بإشراف النيابة العمومية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المشتبه بهم على أنظار القضاء.