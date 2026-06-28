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منوبة/ ثلاثة توائم وتوأمان اثنان من معهد منوبة (7 تلاميذ) يصنعون الحدث في امتحان الباكالوريا

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Photo Credits Naima Aouichaoui
Bookmark article    Publié le Dimanche 28 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 3 د, 4 ث
      
(وات/مكتب منوبة- نعيمة عويشاوي) - تحولت نتائج الدورة الرئيسية من امتحان الباكالوريا الى محطة فارقة لن تنسى في تاريخ معهد منوبة، وحدث نادر قلّ ان يتكرر، بتسجيل  نجاح سبعة تلاميذ أشقاء موزعين بين ثلاثة توائم تلميذتين وشقيقهما، وتوأم تلميذ وشقيقته، وتوأم اخر تلميذ وشقيقه.

لم يشأ النجاح أن يفرّق بين هؤلاء التوائم المتالقين، ليتقاسموا الفرحة كما تقاسموا الاجتهاد والطموح، ويكون النجاح موعدا يجمعهم في يوم واحد، مختزلا سنوات من المثابرة،و لتعم الزغاريد بيوتهم، وتغمر الفرحة قلوب اهاليهم واساتذتهم، بعد ان وصلتهم الثلاثاء المنقضي نتائجهم عبر الارساليات القصيرة تباعا.   


ففي منزل التوائم الثلاث، ياسمين وتسنيم (شعبة العلوم) واحمد  الفارسي(التقنية) وعمرهم 19 سنة، بددت أولى الارساليات الواردة مخاوف العائلة من عدم تمكن احمد من النجاح وكان معدله 10.23 فيما حصلت شقيقته ياسمين على 13.75 وتسنيم على 15.75.
  كان احمد، الأكثر فرحا بنجاحه والاقلّ حيرة على مستقبله الجامعي باعتبار طموح شقيقتيه في معدل أكبر يؤهلهما لدراسة الطب على غرار شقيقتهما الكبرى الطبيبة، وكان النجاح بالنسبة اليهما غير كاف مادام لم يتحصلا على معدل جيد يناسب مستواهما الذي لم ينزل طيلة السنة عن    16، وفق تأكيد الوالد محمد الفارسي لوات.

يعود الاب بالذاكرة الى مسارهم كتوائم ثلاث يعد حالة نادرة في الطب، ليؤكد انهم لم يفترقوا  الا بعد التوجيه المدرسي، لتختار التلميذتان شعبة العلوم وظلا معا، ويتوجه شقيقهما الى شعبة التقنية، وتكون السنة النهائية،  استثنائية بامتياز، استنفرت فيها العائلة  لتوفير الدعم من دروس خصوصية، واجواء مناسبة للمراجعة، وكانت  ايام طويلة من الارهاق والتعب للجميع، كللت بنتائج مشرفة .   
امنة وامان الله العوادي (19 عاما) بدورهما لم يعرفا يوما معنى الافتراق منذ طفولتهما،  لتجمعهما طاولة القسم منذ أول يوم دراسي ويسيران في درب العلم جنبا إلى جنب، ويحلمان معا وفق تأكيد " امنة" لصحفية وات.
اذ عاشا تفاصيل الامتحانات نفسها، من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادي فالثانوي وتقاسما القلق والأمل، وتبادلا التشجيع في كل محطة، حتى جاء حصاد الباكالوريا ليكتمل المشهد كما بدأ بفرحة واحدة.
في   نفس الشعبة وهي العلوم، حصل امان على معدل   15.11، وكانت ارساليته الأولى التي وردت، وكان معدل امنة 12.25، لكن فارق المعدل لم يغير فرحة التوأم وعائلتهما بعد سنة مجهدة اختار كل منهما فيها طريقته للمراجعة   بمفرده مع الالتجاء الى بعضهما كل ما اقتضى الامر.
تتقارب أحلام امنة وامان الله في المضي قدما في اختصاص جامعي مناسب، الاغلب وفق امنة في قطاع الصحة، وهما عاقدان العزم على تحقيق مزيد النجاحات وتجاوز كل العقبات معا.   
 وللتوأم يوسف وياسين البختي (18 سنة)، قصة نجاح مشتركة  انطلقت منذ ولادتهما، كحدث كان مصدر بهجة للعائلة، فتقاسما جميع المحطات والذكريات، وجنيا أفضل المعدلات طيلة مسارهما الدراسي في نفس المؤسسة والقسم والطاولة، وجمعتهما علاقة وطيدة وكان كل منهما سندا اللآخر، وفق تأكيد والدتهما حنان الوسلاتي ل"وات".
حصل يوسف على معدل 16.83، وكان معدل ياسين 15.76، في شعبة علوم التقنية، باغتتهما والدتهما بإعلان وصول الارساليتين على هاتفها في نفس الوقت اثناء تجمع كبير لشباب الإقامة السكنية لانتظار النتائج، فتعالت الهتافات واصوات الشماريخ، واشتعل الحي فرحا صاخبا، وكانت محطة أخرى من محطاتهما معا التي تحولت في كل مرة الى    ذكرى مضاعفة، وبطعم مختلف.  
تعتبر حنان نتيجة ابنيها نتيجة مثابرة سنوات، ونسق منتظم، وتخطيط للحصول على معدل جيد يدعم مسارهما الجامعي الذي يفكران فيه والمتعلق بالهندسة وباعلامية التصرف والذي قد يفصلهما بعد سنوات لم يفترقا فيها الا في حصص المراجعة.   
 من جهتها اعتبرت مديرة معهد منوبة بسمة العمري لصحفية "وات" ان المعهد الذي حقق المرتبة الرابعة جهويا ب 45.79 بالمائة في التعليم العمومي، عاش هذه السنة وضعية استثنائية بنجاح السبعة تلاميذ التوائم معا خلال الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا والذي يعود الى مجهودهم الكبير بالأساس، والمنافسة التي تُضفيها علاقة التوأم في الدراسة والتي يسعى فيها كل منهما إلى مجاراة الآخر والتفوق معه، هذا إلى جانب  الاحاطة الكبيرة من الإطار التربوي بهم .
وأضافت ان نجاح   التوائم يمثل إحدى أبرز محطات الاعتزاز في تاريخ المعهد، وصورة مشرقة للتميز المدرسي، أضفت على النتائج فرحة مضاعفة  تقاسمها التلاميذ والإطار التربوي والأولياء على حد سواء.
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