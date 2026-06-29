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Babnet   Latest update 09:45 Tunis

مونديال كرة اليد للوسطيات: تونس تخسر أمام كرواتيا في كأس رئيس الاتحاد الدولي

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 09:45 قراءة: 1 د, 20 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاماً) أمام نظيره الكرواتي بنتيجة 21-32، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، لحساب منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس رئيس الاتحاد الدولي، المقامة على هامش بطولة العالم التي تحتضنها الصين.

وسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية ضمن هذه المسابقة منتخب جزر فارو غداً الثلاثاء، بداية من الساعة 4:45 صباحاً بتوقيت تونس.


وتنص لوائح المسابقة على أن أصحاب المركز الأول في المجموعات الأربع يتنافسون على المراكز من 17 إلى 20، فيما يلعب أصحاب المركز الثاني على المراتب من 21 إلى 24، وأصحاب المركز الثالث على المراتب من 25 إلى 28، في حين يتنافس أصحاب المركز الرابع على المراتب من 29 إلى 32.


وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات الدور التمهيدي في المركز الثالث ضمن المجموعة السابعة، بعد تحقيقه فوزاً على الصين تايبيه بنتيجة 30-17، مقابل هزيمتين أمام بولونيا (22-26) والمجر (24-32).

نتائج الجولة

29 جوان 2026

* تونس × كرواتيا: 21-32
* جزر فارو × الصين تايبيه: 30-23

30 جوان 2026

* تونس × جزر فارو (04:45)
* الصين تايبيه × كرواتيا (07:00)

الترتيب

| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط |
| ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |
| جزر فارو | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 4 |
| كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 2 |
| تونس | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 |
| الصين تايبيه | 2 | 0 | 0 | 2 | -20 | 0 |
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