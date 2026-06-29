مونديال كرة اليد للوسطيات: تونس تخسر أمام كرواتيا في كأس رئيس الاتحاد الدولي

نتائج الجولة



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انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات (تحت 20 عاماً) أمام نظيرهبنتيجة، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، لحساب منافساتضمن، المقامة على هامش بطولة العالم التي تحتضنهاوسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية ضمن هذه المسابقة منتخبغداً الثلاثاء، بداية منوتنص لوائح المسابقة على أن أصحابفي المجموعات الأربع يتنافسون على المراكز، فيما يلعب أصحابعلى المراتب، وأصحابعلى المراتب، في حين يتنافس أصحابعلى المراتبوكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات الدور التمهيدي فيضمن، بعد تحقيقه فوزاً علىبنتيجة، مقابل هزيمتين أمام) و).(04:45)(07:00)| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | انهزم | فارق الأهداف | النقاط || ---------------- | ----: | ----: | ----: | ----: | -----------: | -----: |