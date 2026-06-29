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ندوة وطنية تدعو الى اعتماد المقاربة العلمية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواهب الرياضية

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 10:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دعا المشاركون في أشغال الندوة الوطنية حول استكشاف وتكوين المواهب الرياضية الشابة الى ضرورة إرساء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية وتكوينها ومرافقتها تقوم على اعتماد المقاربات العلمية الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في عمليات الانتقاء والتقييم إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الرياضية.

وأكد المشاركون في الندوة، التي نظمها المرصد الوطني للرياضة، مؤخرا، أن تطوير الرياضة التونسية يقتضي اعتماد رؤية شاملة ترتكز على التكوين العلمي للرياضيين الشبان وتعزيز التكامل بين التأطير الفني والمتابعة الطبية والإعداد النفسي والتغذية الرياضية بما يضمن المحافظة على صحة الرياضيين والوقاية من الإصابات والحد من ظاهرة الاحتراق الرياضي.


كما شدد المتدخلون على أهمية تطوير آليات الكشف المبكر عن المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واعتماد برامج حديثة لتنمية القدرات البدنية والحركية للناشئين بما يساهم في إعداد جيل قادر على تحقيق نتائج متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
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