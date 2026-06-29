التصنيف العالمي للتنس: استقرار في صدارة الرجال والسيدات مع انطلاق ويمبلدون

ترتيب العشرة الأوائل عند الرجال



ترتيب العشر الأوليات عند السيدات



شهد التصنيف العالمي للاعبي ولاعبات التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين مع انطلاق بطولة، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، استقراراً شبه كامل في المراكز العشرين الأولى، في ظل غياب أبرز نجوم اللعبة عن المنافسات خلال الأسبوع الماضي.فعند الرجال، واصل الإيطاليصدارة التصنيف العالمي، متقدماً على الإسبانيوالألمانيوسجلت قائمة العشرين الأوائل تغييراً وحيداً، تمثل في تقدم الأمريكيإلى المركز، وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعمر 20 عاماً، رغم عدم مشاركته في أي دورة خلال الأسبوع الماضي.كما تقدم الإسبانيمركزين إلى المرتبةعالمياً، بعد تتويجه بلقب دورة، فيما قفز الأمريكيليصبح في المرتبة، محققاً أفضل ترتيب في مسيرته الاحترافية.وواصل البلجيكيتقدمه في التصنيف بعد تتويجه بلقب دورة، ليرتقيإلى المرتبةعالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرته.وعند السيدات، عادت التشيكيةإلى قائمة العشر الأوليات بعدما تقدمت مركزين لتحتل المرتبةإثر تتويجها بلقب دورةوحافظت البيلاروسيةعلى صدارة التصنيف العالمي، متقدمة على الكازاخستانية، فيما جاءت البولنديةفي المركز الثالث.ورغم انسحابها من نهائي دورة باد هومبورغ، تقدمت اليابانيةإلى المركزعالمياً، بينما صعدت الأمريكيةخمسة مراكز لتحتل المرتبةبعد تتويجها بلقب دورةكما عادت الألمانية(38 عاماً) إلى قائمة أفضللاعبة في العالم، بعدما تقدمتإلى المرتبة، وذلك قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.وفي المقابل، تستعد أسطورة التنس الأمريكية(44 عاماً) للعودة إلى منافسات الفردي في ويمبلدون بعد غياب دام قرابة أربع سنوات، دون أن تمتلك أي تصنيف عالمي هذا الأسبوع.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.