التصنيف العالمي للتنس: استقرار في صدارة الرجال والسيدات مع انطلاق ويمبلدون
شهد التصنيف العالمي للاعبي ولاعبات التنس المحترفين، الصادر اليوم الإثنين مع انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، استقراراً شبه كامل في المراكز العشرين الأولى، في ظل غياب أبرز نجوم اللعبة عن المنافسات خلال الأسبوع الماضي.
فعند الرجال، واصل الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي، متقدماً على الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف.
وسجلت قائمة العشرين الأوائل تغييراً وحيداً، تمثل في تقدم الأمريكي ليرنر تيين إلى المركز 17، وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعمر 20 عاماً، رغم عدم مشاركته في أي دورة خلال الأسبوع الماضي.
كما تقدم الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا مركزين إلى المرتبة 23 عالمياً، بعد تتويجه بلقب دورة مايركا، فيما قفز الأمريكي إيثان كوين 16 مركزاً ليصبح في المرتبة 47، محققاً أفضل ترتيب في مسيرته الاحترافية.
وواصل البلجيكي زيزو بيرغس تقدمه في التصنيف بعد تتويجه بلقب دورة إيستبورن، ليرتقي 11 مركزاً إلى المرتبة 37 عالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرته.
وعند السيدات، عادت التشيكية كارولينا موخوفا إلى قائمة العشر الأوليات بعدما تقدمت مركزين لتحتل المرتبة التاسعة إثر تتويجها بلقب دورة باد هومبورغ.
وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي، متقدمة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، فيما جاءت البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الثالث.
ورغم انسحابها من نهائي دورة باد هومبورغ، تقدمت اليابانية ناومي أوساكا إلى المركز 14 عالمياً، بينما صعدت الأمريكية ماديسون كيز خمسة مراكز لتحتل المرتبة 22 بعد تتويجها بلقب دورة إيستبورن.
كما عادت الألمانية تاتيانا ماريا (38 عاماً) إلى قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، بعدما تقدمت 16 مركزاً إلى المرتبة 96، وذلك قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.
وفي المقابل، تستعد أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامس (44 عاماً) للعودة إلى منافسات الفردي في ويمبلدون بعد غياب دام قرابة أربع سنوات، دون أن تمتلك أي تصنيف عالمي هذا الأسبوع.
ترتيب العشرة الأوائل عند الرجال1. يانيك سينر (إيطاليا) – 13450 نقطة
2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 9460 نقطة
3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 7190 نقطة
4. فيليكس أوجي-ألياسيم (كندا) – 4390 نقطة
5. بن شيلتون (الولايات المتحدة) – 4160 نقطة
6. أليكس دي مينور (أستراليا) – 4110 نقطة
7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) – 3760 نقطة (+1)
8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) – 3715 نقطة (-1)
9. دانييل مدفيديف (روسيا) – 3580 نقطة
10. فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3460 نقطة
ترتيب العشر الأوليات عند السيدات1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) – 9090 نقطة
2. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) – 8143 نقطة
3. إيغا شفيونتيك (بولندا) – 6409 نقاط
4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) – 5881 نقطة
5. ميرا أندرييفا (روسيا) – 5653 نقطة
6. أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) – 5523 نقطة
7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) – 4879 نقطة
8. إيلينا سفيتولينا (أوكرانيا) – 4471 نقطة
9. كارولينا موخوفا (التشيك) – 3878 نقطة (+2)
10. فيكتوريا مبوكو (كندا) – 3670 نقطة (-1)
فعند الرجال، واصل الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي، متقدماً على الإسباني كارلوس ألكاراز والألماني ألكسندر زفيريف.
وسجلت قائمة العشرين الأوائل تغييراً وحيداً، تمثل في تقدم الأمريكي ليرنر تيين إلى المركز 17، وهو أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعمر 20 عاماً، رغم عدم مشاركته في أي دورة خلال الأسبوع الماضي.
كما تقدم الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا مركزين إلى المرتبة 23 عالمياً، بعد تتويجه بلقب دورة مايركا، فيما قفز الأمريكي إيثان كوين 16 مركزاً ليصبح في المرتبة 47، محققاً أفضل ترتيب في مسيرته الاحترافية.
وواصل البلجيكي زيزو بيرغس تقدمه في التصنيف بعد تتويجه بلقب دورة إيستبورن، ليرتقي 11 مركزاً إلى المرتبة 37 عالمياً، وهو أفضل تصنيف في مسيرته.
وعند السيدات، عادت التشيكية كارولينا موخوفا إلى قائمة العشر الأوليات بعدما تقدمت مركزين لتحتل المرتبة التاسعة إثر تتويجها بلقب دورة باد هومبورغ.
وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي، متقدمة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، فيما جاءت البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الثالث.
ورغم انسحابها من نهائي دورة باد هومبورغ، تقدمت اليابانية ناومي أوساكا إلى المركز 14 عالمياً، بينما صعدت الأمريكية ماديسون كيز خمسة مراكز لتحتل المرتبة 22 بعد تتويجها بلقب دورة إيستبورن.
كما عادت الألمانية تاتيانا ماريا (38 عاماً) إلى قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم، بعدما تقدمت 16 مركزاً إلى المرتبة 96، وذلك قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.
وفي المقابل، تستعد أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامس (44 عاماً) للعودة إلى منافسات الفردي في ويمبلدون بعد غياب دام قرابة أربع سنوات، دون أن تمتلك أي تصنيف عالمي هذا الأسبوع.
ترتيب العشرة الأوائل عند الرجال1. يانيك سينر (إيطاليا) – 13450 نقطة
2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) – 9460 نقطة
3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) – 7190 نقطة
4. فيليكس أوجي-ألياسيم (كندا) – 4390 نقطة
5. بن شيلتون (الولايات المتحدة) – 4160 نقطة
6. أليكس دي مينور (أستراليا) – 4110 نقطة
7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) – 3760 نقطة (+1)
8. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) – 3715 نقطة (-1)
9. دانييل مدفيديف (روسيا) – 3580 نقطة
10. فلافيو كوبولي (إيطاليا) – 3460 نقطة
ترتيب العشر الأوليات عند السيدات1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) – 9090 نقطة
2. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) – 8143 نقطة
3. إيغا شفيونتيك (بولندا) – 6409 نقاط
4. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) – 5881 نقطة
5. ميرا أندرييفا (روسيا) – 5653 نقطة
6. أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) – 5523 نقطة
7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) – 4879 نقطة
8. إيلينا سفيتولينا (أوكرانيا) – 4471 نقطة
9. كارولينا موخوفا (التشيك) – 3878 نقطة (+2)
10. فيكتوريا مبوكو (كندا) – 3670 نقطة (-1)
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