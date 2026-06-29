الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصادق على النتائج الاولية لتشريعية الكبارية وتؤكد المرور الى دورة ثانية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس ، والتي أسفرت عن فوز المترشح محمد الصالح سالمي بالمرتبة الأولى وشاكر بوثوري بالمرتبة الثانية.وتحصل محمد صالح سالمي على 663 صوتا، أي بنسبة 30 فاصل 61 بالمائة من الأصوات المصرح بها، متقدما على شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30 فاصل 33 بالمائة من الأصوات المصرح بها، وفق ما أعلن عنه محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح اعلامي على هامش انعقاد مجلس الهيئة باشراف رئيسها فاروق بوعسكر.واضاف أن عدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة ( 50 مائة زائد صوت واحد) يقتضي المرور إلى الدور الثاني في اجل لا يتجاوز 15 يوما بعد المصادقة على النتائج الاولية ، وانقضاء آجال الطعون التي سيتم تحديدها لاحقا.وابرز أنه من بين نحو 60 ألف مسجل بالدائرة الانتخابية، تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مقترع، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إخلالات سواء خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين الخمسة أو يوم الاقتراع.وقد تم خلال هذه الجلسة ، التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس ومشاركة ممثلين عن الادارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة إلى جانب المدير الجهوي للهيئة بتونس، التداول في مختلف الجوانب المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية والترتيبية المعمول بها والتاكد من دقة الإحصائيات االمسجلة ومصادقة مجلس الهيئـة على النتائج الاولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكباريـة .وأذن مجلس الهيئـــة بتعليق القرار الخاص بالنتائج الاولية بالمقر المركزي للهيئة وبمقر الادارة الجهوية بتونس و نشره بالصفحة الرسمية و الموقع الرسمي للهيئة و فتح المجال امام الطعون قبل الاعلان عن النتائج النهائية و تحديد موعد الدورة الثانية التي ستجري بين المترشحين الفائزين في الدورة الأولى.وللاشارة فقد انطلقت يوم امس الاحد عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية بولاية تونس، لانتخاب ممثل جديد بمجلس نواب الشعب، إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي.ويُذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت القبول النهائي لخمسة مترشحين لخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، وهم، حسب الأسبقية في تقديم الترشحات: محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بنت عمر البرهوميوكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، كان قد اكد امس في تصريح اعلامي ، أنه تم لأول مرة الغاء استعمال الحبر الانتخابي خلال عملية التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي، واضاف ان الهيئة قد اعتمدت أيضا خلال هذا الاستحقاق على مواردها البشرية لتأثيث مراكز الاقتراع .