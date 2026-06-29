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لقاء افتراضي يوم 30 جوان لتقديم مسار مرافقة المستثمرين من التونسيين بالخارج

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Bookmark article    Publié le Lundi 29 Juin 2026 - 13:36 قراءة: 1 د, 6 ث
      
ينتظم يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 لقاء افتراضي مخصص للتعريف بمسار المستثمرين من التونسيين المقيمين بالخارج والخدمات الموضوعة على ذمتهم، وذلك في إطار مشروع Mobi.TRE" الهادف إلى تعزيز تعبئة كفاءات واستثمارات الجالية التونسية بالخارج ودعم مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ويجمع هذا اللقاء، الذي يمتد من الساعة 11:45 إلى الساعة 12:45 بتوقيت تونس، ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والجهات المتدخلة في مرافقة التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بتونس.


ويهدف هذا الموعد إلى التعريف بمختلف مراحل مسار المستثمر من التونسيين بالخارج، واستعراض الخدمات التي توفرها المؤسسات العمومية المعنية لتسهيل بعث المشاريع والاستثمار إلى جانب إبراز الجهود المبذولة لتحسين النفاذ إلى المعلومة وتبسيط إجراءات المرافقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.


كما سيمكن المشاركون من التعرف على نقاط الاتصال الرئيسية التي يمكن للمستثمرين من أفراد الجالية التونسية الاعتماد عليها خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم بما يسهم في توفير مرافقة أكثر نجاعة ووضوحا

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق توجه يهدف إلى تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في دفع الاستثمار والتنمية، انطلاقا من الدور الذي تمثله كفاءاتهم وشبكات علاقاتهم وإمكاناتهم الاستثمارية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني

ويندرج هذا النشاط ضمن مشروع" Mobi-TRE" في مرحلته الثانية، الممول من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والذي يهدف إلى تطوير آليات مرافقة المستثمرين من التونسيين بالخارج وتحسين الخدمات الموجهة إليهم بما يشجع على توجيه استثماراتهم نحو تونس
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