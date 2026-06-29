دراسة لاتحاد الشغل: 98 بالمائة من عمال المنصات الرقمية في تونس خارج مظلة الحماية القانونية والاجتماعية

كشفتأنجزهاأنمنفييشتغلون في، وخارج أييحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث، ويعرّض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع.وأظهرت الدراسة، التي عُرضت نتائجها خلالحولنظمها، أن قطاع المنصات الرقمية يطرحتستوجب تدخلا عاجلا لوضع إطار قانوني ينظم نشاطه ويحمي مختلف الأطراف المعنية.وأكد المشرف على إعداد الدراسة، الخبير في، أن هذا البحث يمثلحول واقع عمال المنصات الرقمية في تونس، واعتمد استبيانا شملمن مختلف أصناف العاملين عبر المنصات الرقمية، من بينهم، و، والعاملون في، وموزعو البضائع والسلع، إضافة إلى مقدمي خدماتوأوضح أن الدراسة كشفت عن أوضاع قانونية واجتماعية ومهنية، مشيرا إلى أن هذه الفئة تمثل جزءا من، بل إنها تعد، وفق تعبيره،، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو هيكل يمثل مصالحها.وأضاف أن الهدف الأساسي للدراسة يتمثل في البحث عن آليات لتنظيم هذه الفئة وتمكينها من هياكل مهنية أو جمعيات أو نقابات تدافع عن حقوقها، وضمان حد أدنى من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتهاوكشفت الدراسة أن نحومن العاملين عبر المنصات الرقمية لا يتمتعون بأيأوعلى وسائل النقل التي يستعملونها، رغم التعرض اليومي لحوادث المرور ومختلف المخاطر المهنية، فضلا عن مخاطر المرض والعنف والتحرش والابتزاز، إضافة إلى إمكانية حرمانهم من أجورهم أو طردهم تعسفيا دون حق في الاعتراض أو الدفاع عن أنفسهم.وأشارإلى أن بعض العاملين قد يجدون أنفسهم، دون علم منهم، بصدد نقل، باعتبار أنهم غير مخولين قانونا لفتح الطرود التي يتولون إيصالها، وهو ما قد يضعهم في إشكاليات قانونية.وبيّن أن نحومن أفراد العينة لا يتجاوز مستواهم التعليميأو، فيما يشكل الرجال نحومن مجموع العاملين، وتتراوح أعمارهم بين، خلافا للاعتقاد السائد بأن هذا النشاط يقتصر على الشباب أو يمثل عملا ظرفيا.وأكد أن أغلبهم يشتغلون بصفة دائمة ولساعات طويلة، دونواضحة، كما أنهم لا يعرفون في كثير من الأحيان الجهة المشغلة الحقيقية، ويظلون عرضة للطرد بمجرد ارتكاب أي خطأ بسيط، دون تمكينهم من حق الرد أو التظلم.وقدرعدد العاملين في هذا القطاع في تونس بحوالي، معتبرا أن العمل عبر المنصات الرقمية يشهد توسعا متواصلا، بما يستدعي وضعلتنظيمه.ومن جهة أخرى، نبهإلى أن غياب التأطير القانوني لهذا القطاع لا يهدد العمال فحسب، بل قد يشكل أيضا خطرا على المجتمع، باعتبار أن بعض العاملين يدخلون المنازل لتقديم خدمات مختلفة دون وجود منظومة رقابية واضحة، فضلا عن المخاطر المرتبطة بحمايةللحرفاء، وهو ما يضفي على هذا الملف أبعاداوشدد على أن عمال المنصات الرقمية يعيشون، داعيا إلى إرساءخاصة بهذه الفئة، وسنتكفل لهم الحق في، مع ضمان حمايةللعاملين والحرفاء على حد سواء، بما يحد من التجاوزات ويحفظ حقوق جميع الأطراف.واعتبر أن تنظيم هذا القطاع يمكن أن يشكل مدخلا لتنظيمبصفة عامة، الذي يشغل أكثر من، أي ما يعادل نحومنفي تونس.من جانبه، أوضح الخبير لدى الاتحاد فيوالمشرف الثاني على الدراسة،، أن ما يميز هذا العمل هو طابعه، خلافا للدراسات السابقة التي اقتصرت على الإحصائيات وتحليل البيانات.وأشار إلى أن الدراسة اعتمدت استبيانا ميدانيا شمل مختلف أصناف العاملين عبر المنصات الرقمية، مؤكدا أنها، كما أنها من بينفي هذا المجال، إذ إن الدراسة العربية الوحيدة السابقة أنجزتواقتصرت على عمال توصيل المأكولات.بدوره، أكدباتحاد الشغل المسؤول عن الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل،، أن التحولات التي يشهدها عالم الشغل بفعلتفرض مواكبة تشريعية تضمن حقوق العاملين في المنصات الرقمية.وذكّر بمصادقةخلال مؤتمرها المنعقد بـفي، علىبشأن، التي تهدف إلى تنظيم العمل في الفضاء الرقمي وتوفيرالأساسية للعاملين به، مبينا أن هذه الاتفاقية كرست مبدأ وضعفي صلب العملية الاقتصادية، بما يضمن تمتع العامل بحقوقه مهما كان شكل العمل أو الوسيلة التي يشتغل عبرها.وشدد على ضرورة ألا تتحولإلى فضاءات للهشاشة الاجتماعية أو وسيلة للالتفاف على قوانين الشغل والضمان الاجتماعي، مؤكدا أنتستوجب سنتضمنوتحمي