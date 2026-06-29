تواصل فتح باب الترشح لاختيار فنانين تشكيليين للمشاركة في مشروع محطة الفنون بمرناق

يتواصل فتح باب الترشح إلى غاية 3 جويلية القادم، لاختيار فنانين تشكيليين مختصين في فنون الشارع للمشاركة في مشروع محطة الفنون بمرناق الذي يحمل شعار " فضاء يحفظ الذاكرة ويحتضن الإبداع".ويهدف هذا المشروع الذي تُنجزه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس، إلى دعم الإبداع الشبابي والمبادرة التشاركية لتعزيز الفعل الثقافي بالجهة. وتتمثل مشاركة الفنانين الذين سيتم اختيارهم للمشاركة في تأطير إنجاز جداريات قياس كل جدارية (15/2) متر تتمحور حول مواضيع الذاكرة المحلية والرموز التاريخية بمرناق، وتثمين التراث المادي واللامادي للجهة، والتوعية البيئية وأهمية المحافظة على الملك العام، والتعبيرات الحرة للمواهب الشابة بمرناق.وتمتد فترة انجاز الجداريات على ثلاثة اسابيع على أقصى تقدير ويقوم خلالها الفنان بتأطير ورشات تفكير ومرافقة للشباب المهتم بالفن التشكيلي ممن أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في انجاز جداريات المشروع من الفكرة إلى التنفيذ.وسيتم اختيار الفنانين وفق الاختصاصات التالية، الرسم ثلاثي الابعاد (3D)، ورسم البورتريه، والخط العربي والزخرفة، والقصص المصورة" COMIC ART"، والقرافيتي" GRAFFITI".ويتم التقديم لهذا المشروع من خلال ملف يتضمن صور ذات جودة عالية أو قرص مضغوط يضم أعمال المترشح الخاصة برسم الجداريات، فضلا عن تصور مفصل لمراحل انجاز العمل والتكلفة المالية المقترحة.بالإضافة إلى مطلب مشاركة باسم الطرف المترشح موجه إلى المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس وسيرة ذاتية مفصلة للمترشح، على أن يكون حاملا لشهادة جامعية في الفنون الجميلة أو شهادة في الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب أو ما يفيد الانخراط باتحاد الفنانين التشكيلين.ترسل ملفات الترشح عن طريق البريد على العنوان التالي : 2 نهج الحبيب بوقطفة حمام الأنف 2013 أو في ظرف مغلق يحمل عنوان الاستشارة أو مباشرة بمكتب الضبط بمقر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس.